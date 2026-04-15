כיכר השבת
"המלחמה תסתיים בקרוב"

טראמפ ממשיך לאיים: "נוכל להרוס את כל הגשרים ומפעלי החשמל שלהם תוך שעה אחת"

במקביל לדיווח היום לפיו ארצות הברית תשלח אלפי חיילים נוספים לאזור בימים הקרובים, כדי להאיץ באיראן להגיע לעסקה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון כי "אני חושב שהמלחמה עם איראן יכולה להסתיים בקרוב מאוד" | לדבריו, "אנחנו נוכל להרוס את כל הגשרים שלהם, ואת כל מפעלי החשמל שלהם, תוך שעה אחת" (בעולם)

2תגובות
דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) פעם נוספת למשא ומתן מול , כששלח מסר נוסף לטהרן על התקיפות הצפויות במקרה שהפסקת האש תסתיים ללא הסכם. 

"אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה. כל הדבר הזה היה בגלל הנושא הזה, אסור שיהיה להם נשק גרעיני" אמר בראיון לרשת "פוקס ניוז". "אני לא בטוח עוד כמה זמן הם יוכלו לשרוד, כי הם כבר עברו פגיעה קשה". 

טראמפ הוסיף וטען כי "אנחנו נוכל להרוס את כל הגשרים שלהם, ואת כל מפעלי החשמל שלהם, תוך שעה אחת. אנחנו לא רוצים לעשות זאת".

עוד אמר טראמפ כי הוא "חושב שמלחמת איראן עשויה להסתיים בקרוב מאוד". במהלך הריאיון הוא אמר כי ביקש מנשיא סין שי ג'ינפינג לא להעביר נשק לאיראן. "הנשיא שי אמר שהוא לא עושה את זה".

כזכור, הוושינגטון פוסט דיווח הבוקר כי עוד 6,000 חיילים בקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים ג'ורג' בוש ו-4,200 לוחמי מרינס ונחתים עם קבוצת הנחיתה האמפיבית של "בוקסר" צפויים להצטרף בימים הקרובים ל-50 אלף החיילים האמריקנים הנוספים שכבר פועלים באזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הוא משיגענער כל רגע אומר משהו אחר
פלדשטיין
הוא גאון, מבלמל את האיראנים וגם אותונו. נחכה לראות את סיום המלחמהח ואז תיווכח שבאמת הוא גאון. אינני רוצה לדמיין מה היה קורה אם הייתה נבחרת הקמאלה.
אליעזר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר