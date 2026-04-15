נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) פעם נוספת למשא ומתן מול איראן, כששלח מסר נוסף לטהרן על התקיפות הצפויות במקרה שהפסקת האש תסתיים ללא הסכם.

"אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה. כל הדבר הזה היה בגלל הנושא הזה, אסור שיהיה להם נשק גרעיני" אמר טראמפ בראיון לרשת "פוקס ניוז". "אני לא בטוח עוד כמה זמן הם יוכלו לשרוד, כי הם כבר עברו פגיעה קשה".

טראמפ הוסיף וטען כי "אנחנו נוכל להרוס את כל הגשרים שלהם, ואת כל מפעלי החשמל שלהם, תוך שעה אחת. אנחנו לא רוצים לעשות זאת".

עוד אמר טראמפ כי הוא "חושב שמלחמת איראן עשויה להסתיים בקרוב מאוד". במהלך הריאיון הוא אמר כי ביקש מנשיא סין שי ג'ינפינג לא להעביר נשק לאיראן. "הנשיא שי אמר שהוא לא עושה את זה".

כזכור, הוושינגטון פוסט דיווח הבוקר כי עוד 6,000 חיילים בקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים ג'ורג' בוש ו-4,200 לוחמי מרינס ונחתים עם קבוצת הנחיתה האמפיבית של "בוקסר" צפויים להצטרף בימים הקרובים ל-50 אלף החיילים האמריקנים הנוספים שכבר פועלים באזור.