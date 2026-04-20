"התפנו מיד"

הצונאמי בדרך: אזהרה חמורה ביפן בעקבות רעידת אדמה עוצמתית שפקדה את המדינה

רעידת אדמה בעוצמה של 7.5 פקדה את צפון יפן היום, והביאה להוצאת אזהרת צונאמי מיידית לאזורי החוף הצפוניים של המדינה (חדשות)

צונאמי. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

רעידת אדמה עוצמתית בדרגה 7.5 הורגשה היום אחר הצהריים בצפון יפן, כך מסרה הסוכנות המטאורולוגית של יפן (JMA).

בעקבות הרעש, הוצאה אזהרת צונאמי חמורה לאזורי החוף במחוזות איווטה, אאומורי והוקאידו, מחשש לגלים שיגיעו לגובה של שלושה מטרים.

​"התפנו מיד מאזורי החוף והנהרות למקום בטוח כמו קרקע גבוהה או בניין פינוי", נמסר בהודעת הסוכנות שהופצה בכלי התקשורת. הרשויות הדגישו כי "גלי צונאמי צפויים להכות שוב ושוב", וקראו לתושבים שלא לעזוב את האזורים המוגנים עד להסרת האזהרה באופן רשמי.

​מוקד הרעש אותר מול חופי סנריקו בעומק רדוד של כ-10 קילומטרים, דבר המגביר את הסיכון להיווצרות גלי צונאמי.

עוצמת הרעידה הייתה חזקה מספיק כדי להרעיד מבנים גם בבירה טוקיו, המרוחקת מאות קילומטרים מהמוקד, והביאה להפסקת פעילותן של רכבות הקליע בצפון המדינה.

​לשכת ראש הממשלה הודיעה על הקמת צוות ניהול משברים לעיקוב אחר המצב בשטח. האירוע הנוכחי מתרחש כ-15 שנים לאחר האסון הקטלני של 2011 באותו אזור, בו רעידת אדמה וצונאמי הובילו למותם של אלפים ולנזק כבד בתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה.

רעידת אדמהיפןצונאמי

"גוהא (רעידת אדמה) על מה?" ראיתי את הדיווחים על רעידת האדמה והצונאמי ביפן, וזה שלח אותי לחפש את המקור המדויק בגמרא (מסכת ברכות נט, א). שם מובא ההסבר של רב קטינא: "בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולם נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו
יהודי

