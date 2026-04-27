מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, קורא לחשיבה מחודשת על האופן שבו האינטרנט פועל - מהיסוד. בפוסט שפרסם לאחרונה ברשת X, טען אלטמן כי מערכות ההפעלה, ממשקי המשתמש ותשתיות הרשת הקיימות נבנו עבור בני אדם בלבד, ואינן מותאמות לעידן שבו סוכני בינה מלאכותית פועלים כשחקנים עצמאיים.

לדבריו, יש צורך בפיתוח פרוטוקול אינטרנט חדש שיתמוך הן בבני אדם והן בסוכני AI. פרוטוקול כזה, המזכיר גרסה מתקדמת של HTTP, יכלול שכבות מובנות של אימות זהות, תשלומים והעברת נתונים, ויאפשר לאותם סוכנים לפעול בצורה אוטונומית, להתחבר לשירותים שונים ולבצע פעולות מורכבות ברשת.

הקריאה הזו מגיעה על רקע התפתחות מואצת של אקו-סיסטם חדש של פרוטוקולים לסוכנים. חברות כמו Anthropic ו-Google כבר מציגות פתרונות שמאפשרים תקשורת בין סוכנים וחיבור בין מודלים לכלים חיצוניים, בעוד יוזמות נוספות מבקשות להפוך את האינטרנט עצמו לקריא יותר עבור מכונות. במקביל, גם תחום התשלומים עובר התאמה, עם פרוטוקולים כמו x402 שמאפשרים לסוכנים לבצע עסקאות באופן אוטומטי ללא התערבות אנושית.

במקביל לתשתיות התקשורת, אלטמן מקדם גם שכבת אמון חדשה דרך פרויקט World, לשעבר Worldcoin. במסגרת עדכון World ID 4.0, הוצגה מערכת "הוכחת אנושיות" מתקדמת, המאפשרת לאנשים לאמת את זהותם מבלי לחשוף מידע אישי. חידוש מרכזי הוא AgentKit - כלי שמאפשר למשתמשים להעניק לסוכני AI הרשאה לפעול בשמם, תוך שימוש בהוכחות קריפטוגרפיות המאשרות כי אדם אמיתי עומד מאחורי הפעילות.

כך, פלטפורמות ושירותים יכולים לדעת שמדובר בפעולה לגיטימית של משתמש אנושי – גם כאשר היא מבוצעת בפועל על ידי סוכן אוטונומי.

החזון של אלטמן אינו נעצר בתוכנה בלבד. לפי דיווחים עדכניים, OpenAI פועלת גם בזירת החומרה, עם תוכניות לפיתוח שבב ייעודי לסמארטפונים בשיתוף MediaTek ו-Qualcomm, שצפוי להגיע לייצור המוני עד 2028. המטרה: לשלב סוכני AI עמוק בתוך המכשירים עצמם, כחלק בלתי נפרד מהחוויה היומיומית.

השילוב בין פרוטוקולים חדשים, זהות דיגיטלית מבוססת קריפטוגרפיה וחומרה ייעודית מצביע על כיוון ברור - OpenAI אינה מסתפקת בפיתוח מודלים, אלא שואפת לבנות את כל התשתית של עידן הבינה המלאכותית. אם החזון יתממש, האינטרנט של העתיד עשוי להיות מקום שבו לא רק בני אדם גולשים ופועלים לבדם, הם יעשו זאת לצידם של סוכנים חכמים שמייצגים בני אדם אחרים בכל רגע נתון.