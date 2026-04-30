כיכר השבת
נקודת רתיחה

הגזרה מתחממת: טראמפ יקבל היום תוכניות תקיפה - איראן באיום חדש כלפי ארה"ב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לקבל היום תדרוך מהצבא לגבי תוכניות תקיפה ממוקדות באיראן, כך דווח אמש באקסיוס | במקביל, איראן שיגרה היום איום חדש כלפי ארה"ב במידה ותשוב לתקוף מטרות באיראן | לקראת חזרה ללחימה? (חדשות)

​נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי לקבל היום (חמישי) תדרוך על תוכניות מבצעיות לסדרת תקיפות צבאיות חדשות נגד , כך לפי דיווח אמש באקסיוס.

לפי דיווחים, המהלך, אם ייצא לפועל, נועד להפעיל לחץ על טהרן ולהפוך אותה לגמישה יותר בנושאי הגרעין במהלך המשא ומתן.

​באיראן מיהרו להגיב לאפשרות של חידוש האש ואיימו כי תקיפה אמריקאית תוביל לתגובה של "תקיפות ארוכות וכואבות" על עמדות אזוריות של ארצות הברית.

מפקד חיל האוויר האיראני, מג'יד מוסאווי, החריף את הטון כשאמר כי "ראינו מה קרה לבסיסים האזוריים שלכם, נראה את אותו הדבר קורה לספינות המלחמה שלכם".

​המתיחות הביטחונית כבר נותנת את אותותיה בשווקים העולמיים, כאשר מחיר נפט מסוג ברנט זינק לשיא של ארבע שנים והגיע ל-126 דולר לחבית. חסימת מצר הורמוז על ידי איראן מעכבת כ-20% מאספקת האנרגיה העולמית ומגבירה את החשש ממיתון כלכלי כבד.

​במקביל לתכנון התקיפות, הממשל האמריקאי בוחן אפשרות להשתלטות על חלקים ממצר הורמוז כדי להבטיח את חופש השיט. לפי התוכניות שיוצגו לנשיא, מבצע כזה עשוי לכלול לראשונה גם שימוש בכוחות קרקעיים בשטח.

​השפעות הסכסוך התרחבו גם לתחום הטכנולוגי, כאשר חברת אמזון דיווחה על נזקים משמעותיים לתשתיות הענן שלה בבחריין ובאיחוד האמירויות. בחברה ציינו כי שיקום הפעילות הרגילה עלול להימשך חודשים ארוכים.

​בזירה הדיפלומטית, פקיסטן מנסה לתווך בין הצדדים ולהעביר מסרים בניסיון למנוע הידרדרות נוספת. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס למצב וקרא להנהגה בטהרן להפסיק לנסות להרוויח זמן על חשבון היציבות האזורית.

