הנשיא טראמפ, נשא דברים בליל שבת באירוע בווסט פאלם ביץ', פלורידה, וסיפק הצצה נוספת לקו הניצי שהוא מוביל מול איראן ומדינות האזור. בנאום חריף ורווי הומור האופייני לו, התייחס הנשיא למשא ומתן המקרטע עם טהראן: "המשא ומתן נגרר יותר מדי זמן".

בכל הנוגע לעסקה המתגבשת עם איראן, נראה כי סבלנותו של הנשיא פוקעת. "בכנות, אולי עדיף לנו בלי עסקה בכלל", אמר טראמפ לקהל תומכיו. "אתם רוצים לדעת את האמת? אנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה להימשך. זה נגרר יותר מדי זמן".

עוד לפני המראתו לפלורידה, הבהיר טראמפ בראיון לרשת CNN כי ההצעות האחרונות שהגיעו מטהראן במטרה לסיים את העימות אינן עומדות בסטנדרטים שלו.

במקביל, צה"ל בגל תקיפות בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי הוציא בשעות הבוקר הודעות פינוי לכפרים בדרום לבנון בתוך מרחב הקו הצהוב. הכפרים הללו היו אמורים להיות מפונים מאזרחים. זמן קצר לאחר מכן החלו התקיפות של צה"ל. עם סיום התקיפות הוציא אדרעי הודעת פינוי נוספת לקראת תקיפות נוספות שצפויות לצאת לפועל בקרוב.

מאז שעות הבוקר ולאורך היום ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, שיורטה. ארגון הטרור הלבנוני שיגר גם כמה רחפני נפץ, ללא נפגעים בקרב כוחותינו.

באירוע נוסף, ארגון חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה”ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. סמוך לשעת חצות שיגר חיזבאללה כטב"מים לעבר הגליל.