כיכר השבת
סיכום חדשות השבת

צה"ל תקף עשרות מטרות בלבנון; טראמפ מודיע: "לא בטוח שתהיה עסקה"

צה"ל בגל תקיפות בלבנון: יותר מ-50 מטרות הותקפו | דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי הוציא מאז הבוקר שתי הודעות פינוי לדרום לבנון, על רקע תקיפות של צה"ל באזור | לאורך היום, ארגון הטרור הלבנוני שיגר רקטות ורחפני נפץ - ללא נפגעים בקרב כוחותינו | טראמפ מביע אי שביעות רצון מהצעת איראן | סיכום חדשות השבת (בעולם)

7תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

, נשא דברים בליל שבת באירוע בווסט פאלם ביץ', פלורידה, וסיפק הצצה נוספת לקו הניצי שהוא מוביל מול איראן ומדינות האזור. בנאום חריף ורווי הומור האופייני לו, התייחס הנשיא למשא ומתן המקרטע עם טהראן: "המשא ומתן נגרר יותר מדי זמן".

בכל הנוגע לעסקה המתגבשת עם איראן, נראה כי סבלנותו של הנשיא פוקעת. "בכנות, אולי עדיף לנו בלי עסקה בכלל", אמר טראמפ לקהל תומכיו. "אתם רוצים לדעת את האמת? אנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה להימשך. זה נגרר יותר מדי זמן".

עוד לפני המראתו לפלורידה, הבהיר טראמפ בראיון לרשת CNN כי ההצעות האחרונות שהגיעו מטהראן במטרה לסיים את העימות אינן עומדות בסטנדרטים שלו.

במקביל, צה"ל בגל תקיפות בדרום . דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי הוציא בשעות הבוקר הודעות פינוי לכפרים בדרום לבנון בתוך מרחב הקו הצהוב. הכפרים הללו היו אמורים להיות מפונים מאזרחים. זמן קצר לאחר מכן החלו התקיפות של צה"ל. עם סיום התקיפות הוציא אדרעי הודעת פינוי נוספת לקראת תקיפות נוספות שצפויות לצאת לפועל בקרוב. 

מאז שעות הבוקר ולאורך היום ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, שיורטה. ארגון הטרור הלבנוני שיגר גם כמה רחפני נפץ, ללא נפגעים בקרב כוחותינו.

באירוע נוסף, ארגון חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה”ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. סמוך לשעת חצות שיגר חיזבאללה כטב"מים לעבר הגליל. 

דונלד טראמפלבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
די עם הדיבורים וההסכמים מול עמלק לא עושים עסקאות מול עמלק נלחמים עד חורמה רק כוח הם מבינים המרצחים האלו
זיני
6
כל הכבוד לצה"ל ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם טראמפ צודק אין מה לדבר עם איראן רק להכות בהם ובשלוחים שלהם בלבנון עד להכרעה מוחלטת ה' ישמור על כל חיילינו ויחזירם לשלום
רוני
5
אני מכיר את המנטליות הפרסית הם מבינים רק כוח והשפלה אל תעשו איתם שום עסקה רק להפציץ ולהחריב חזבאללה זה רק הבובה שלהם צריך לשבור להם את הידיים והרגליים
ישי
4
אין אמונה בערבים צה"ל צריך להכות בברזל בעודו חם לבנון צריכה לרעוד מכל תקיפה כל הכבוד לטראמפ שמציב להם גבולות ברורים רק כוח
דהן
3
אייייי איזה יופי של זיקוקים בלבנון צה"ל עשה להם על האש בבונקרים נתניהו תסגור להם את האור שיישארו בחושך מי שמתעסק עם יהודים מקבל פגז לקינוח
מורשת
2
אין מקום לדיפלומטיה מול חיות אדם לבנון צריכה לשלם במטבע של השמדה כל שיגור רחפן צריך להיענות במחיקת שכונה שלמה בביירות לא ננוח עד שחזבאללה יחוסל פיזית מחבל מחבל בונקר בונקר אפס סובלנות
עזרא
1
על כל רחפן שמתרומם לאויר למחוק כפר לבנוני על כל יושביו . זו התשובה לנשק הרחפנים . השמדה מוחלטת כל הכפר בלי חשבון. עם האויבים אין דיבורים רק רש תופת.
יעלון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר