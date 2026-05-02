חברת Neuralink חשפה בסוף אפריל סרטון המציג את הרובוט הכירורגי החדש שלה, שנועד לבצע באופן אוטומטי חלקים מרכזיים בהשתלת שבבי מוח. מדובר בצעד משמעותי בדרך למימוש החזון של החברה: הפיכת ממשקי מוח-מחשב (BCI) לטכנולוגיה זמינה בקנה מידה רחב.

הרובוט מתוכנן להתמודד עם אחת המשימות העדינות ביותר ברפואה המודרנית - החדרת סיבים אלקטרוניים דקיקים במיוחד, דמויי שערה, אל תוך רקמת המוח. מהנדסי החברה תיארו את האתגר כ"ניסיון להחדיר שערה בודדת לתוך ג׳לי - ולחזור על הפעולה מאות פעמים בדיוק מושלם".

המערכת כוללת שמונה מצלמות וסורק מסוג OCT (טומוגרפיה אופטית קוהרנטית), המאפשרים לה "לראות" מתחת לפני השטח של המוח בזמן אמת. הרובוט פועל בחמישה צירי תנועה, מה שמאפשר גישה לאזורים שונים במוח - בהתאם למיקום הפתח בגולגולת ולמטרות הטיפול, כגון אזורי שליטה מוטורית או עיבוד ראייה.

ב-Neuralink שואפים להפוך את ההליך לכמעט אוטומטי לחלוטין. אילון מאסק ציין כי החברה מתקדמת לעבר ייצור המוני של השתלים כבר במהלך 2026, לצד פיתוח הליך כירורגי יעיל ופחות פולשני. בין היתר, החברה פועלת לכך שהחדרת הסיבים תתבצע דרך קרום הדורה (הקרום הקשיח של המוח) מבלי להסירו - מהלך שעשוי לקצר את זמן ההחלמה ולהפחית סיכונים.

הדור החדש של הרובוט כבר מציג שיפור משמעותי בקצב העבודה, עם זמן החדרה של כ-1.5 שניות לכל סיב. החזון ארוך הטווח, לפי החברה, הוא להפוך את ההליך לפשוט ומהיר בדומה לניתוחי לייזר לתיקון ראייה (LASIK).

ההתקדמות הטכנולוגית מגיעה לאחר ש-Neuralink גייסה ביוני 2025 כ-650 מיליון דולר בסבב השקעה, לפי דיווחים של רויטרס וסמפור, לפי שווי של כ-9 מיליארד דולר. בין המשקיעים נמנים גופים מובילים כמו ARK Invest, Sequoia Capital ו-Founders Fund.

נכון לסוף 2025, כ-12 מטופלים ברחבי העולם קיבלו את השתל של החברה, ומספר זה מוערך בכ-20 בתחילת 2026. אחד המקרים הבולטים הוא של אלכס קונלי, שהצליח להפעיל זרוע רובוטית ואף להטיס רחפן - באמצעות המחשבה בלבד.

אם Neuralink תעמוד ביעדיה, ייתכן שבעתיד הלא רחוק יהפוך החיבור הישיר בין מוח למחשב מטכנולוגיה ניסיונית - לפרוצדורה רפואית שגרתית.