כיכר השבת
בעקבות הפיגוע

נבהל מהזעם היהודי? ראש הממשלה הבריטי בכינוס חירום בדאונינג 10 

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כינס כינוס חירום במעונו הרשמי לאחר הפיגוע האחרון בגולדרס גרין, והפיגוע הנורא ביום הכיפורים האחרון בו נרצחו שני יהודים | 

סטארמר מגיע לביקור בגולדרס גרין (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, כינס היום (שלישי) בדאונינג 10 פורום חירום בהשתתפות בכירי המשק, מערכת הבריאות והחינוך, במטרה להציג תוכנית לאומית למיגור האנטישמיות. בפתח דבריו הבהיר סטארמר כי "המתקפות הדוחות הללו מכוונות נגד יהודי בריטניה, אבל בל נטעה, המשבר הזה הוא משבר עבור כולנו".

סטארמר התייחס למתקפות הטרור האחרונות בהיטון פארק ובגולדרז גרין, וציין כי מדובר בדפוס מדאיג המערער את תחושת הביטחון של הקהילה היהודית. לדבריו, "ראיתי את הרעל הזה מקרוב. ראיתי את הנזק שהוא גורם לו כשהוא משתלט, ואני יודע מה נדרש כדי לעקור אותו מן השורש". הוא הדגיש כי הממשלה תשתמש במלוא עוצמתה כדי להבטיח הגנה מיידית.

במסגרת הצעדים המבצעיים, הודיע ראש הממשלה על הקצאת 25 מיליון ליש"ט לתיגבור סיורי משטרה ואבטחת בתי כנסת ומוסדות חינוך. עם זאת, הבהיר כי המענה הפיזי אינו חזות הכל וכי "אסור לנו לקבל עתיד שבו קהילות מרגישות בטוחות יותר רק מאחורי חומות גבוהות יותר". הממשלה תחל בחקירה האם מדינות זרות, ובהן איראן, מעורבות בליבוי השנאה.

בתחום החינוך והתרבות, הוצבו דרישות חדשות בפני האוניברסיטאות, שיחויבו מעתה לפרסם נתונים על היקף האנטישמיות בקמפוסים והצעדים שננקטו לטיפול בהן. סטארמר איים כי גופים ציבוריים, דוגמת המועצה לאמנויות, יידרשו להשעות מימון לארגונים שיפגינו שאננות כלפי גילויי שנאה, והוסיף כי תקציבי המדינה יסייעו במימון אבטחה לאמנים יהודים המודרים מפעילות עקב חשש ביטחוני.

לסיכום קרא סטארמר לכלל מנהיגי החברה האזרחית לקחת אחריות אישית על המתרחש במגזרים שהם מובילים. הוא חתם באומרו כי "האחריות למענה נחוש ועוצמתי חלה על כל שדרות החברה, משום שיותר מדי בני אדם לא רואים את האנטישמיות כפי שהיא: שנאה נגד יהודים, גזענות, חד וחלק".

אנטישמיותגולדרס גריןקיר סטארמרדאונינג 10
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר