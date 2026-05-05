ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, כינס היום (שלישי) בדאונינג 10 פורום חירום בהשתתפות בכירי המשק, מערכת הבריאות והחינוך, במטרה להציג תוכנית לאומית למיגור האנטישמיות. בפתח דבריו הבהיר סטארמר כי "המתקפות הדוחות הללו מכוונות נגד יהודי בריטניה, אבל בל נטעה, המשבר הזה הוא משבר עבור כולנו".

סטארמר התייחס למתקפות הטרור האחרונות בהיטון פארק ובגולדרז גרין, וציין כי מדובר בדפוס מדאיג המערער את תחושת הביטחון של הקהילה היהודית. לדבריו, "ראיתי את הרעל הזה מקרוב. ראיתי את הנזק שהוא גורם לו כשהוא משתלט, ואני יודע מה נדרש כדי לעקור אותו מן השורש". הוא הדגיש כי הממשלה תשתמש במלוא עוצמתה כדי להבטיח הגנה מיידית.

במסגרת הצעדים המבצעיים, הודיע ראש הממשלה על הקצאת 25 מיליון ליש"ט לתיגבור סיורי משטרה ואבטחת בתי כנסת ומוסדות חינוך. עם זאת, הבהיר כי המענה הפיזי אינו חזות הכל וכי "אסור לנו לקבל עתיד שבו קהילות מרגישות בטוחות יותר רק מאחורי חומות גבוהות יותר". הממשלה תחל בחקירה האם מדינות זרות, ובהן איראן, מעורבות בליבוי השנאה.

בתחום החינוך והתרבות, הוצבו דרישות חדשות בפני האוניברסיטאות, שיחויבו מעתה לפרסם נתונים על היקף האנטישמיות בקמפוסים והצעדים שננקטו לטיפול בהן. סטארמר איים כי גופים ציבוריים, דוגמת המועצה לאמנויות, יידרשו להשעות מימון לארגונים שיפגינו שאננות כלפי גילויי שנאה, והוסיף כי תקציבי המדינה יסייעו במימון אבטחה לאמנים יהודים המודרים מפעילות עקב חשש ביטחוני.

לסיכום קרא סטארמר לכלל מנהיגי החברה האזרחית לקחת אחריות אישית על המתרחש במגזרים שהם מובילים. הוא חתם באומרו כי "האחריות למענה נחוש ועוצמתי חלה על כל שדרות החברה, משום שיותר מדי בני אדם לא רואים את האנטישמיות כפי שהיא: שנאה נגד יהודים, גזענות, חד וחלק".