מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע הערב (שלישי) בתדרוך לעיתונאים כי וושינגטון ומדינות המפרץ ניסחו הצעת החלטה למועצת הביטחון של האו"ם במטרה לאבטח את מצר הורמוז ולהגן על חופש השיט באזור.

לפי רוביו, ההצעה גובשה בהנחיית נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יחד עם בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, כווית וקטאר, והיא דורשת מאיראן לחדול מתקיפת ספינות, מהנחת מוקשים ימיים ומניסיונות לגבות אגרות מעבר.

רוביו התייחס למצב במצר הורמוז, ואמר כי "המצור לבדו עולה לאיראן עד 500 מיליון דולר ביום בהכנסות אבודות. 90% מהסחר הכולל של איראן נעצר, מה שגורם נזק קבוע לתשתיות הנפט שלה".

בהמשך הסביר כי "זה לא יכול להיות שהם מפוצצים כל ספינה שזזה, והספינות היחידות שמורשות לעבור הן שלהם. אי-אפשר לקיים מצב כזה. לכן המצור קיים".

חטפה התקף לב בכלא האיראני: חרדה לגורלה של זוכת פרס נובל לשלום אריה רוזן | 21:56

רוביו התייחס ל"מבצע חירות" ואמר כי מטרתו היא לחלץ כמעט 23 אלף אזרחים מ-87 מדינות, שלדבריו לכודים באזור המפרץ וננטשו שם על ידי המשטר האיראני במשך יותר מחודשיים. רוביו טען כי מדובר במלחים ואנשי צוות מסחריים חפים מפשע, התקועים בלב ים בעקבות המצור האיראני.

לדבריו, מדובר בפעולה פלילית, נואשת והרסנית, שמסכנת מדינות רבות בעולם - שרובן אינן מעורבות בעימות צבאי ועלולה להביא לאובדן מטענים ולסיכון חיי אזרחים.