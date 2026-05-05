נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מאוד ביום שישי האחרון לתת הוראה לחידוש המלחמה ולצאת לגל של תקיפות באיראן, אך שינה את דעתו ברגע האחרון, כך מסרו בכירים אמריקנים.

לפי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, ההחלטה התקבלה לאחר שהאיראנים שלחו הצעה מעודכנת להסכם לסיום המלחמה. בעקבות זאת, החליט טראמפ להמתין למיצוי המשא ומתן ובמקום זאת הורה על מבצע "פרויקט חופש" במצר הורמוז.

לפי הדיווח של רביד, גם הערב, טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המו"מ. עם זאת, על הנשיא מופעלים גם לחצים כבדים לחדש את הלחימה, בעיקר מצד יועצים חיצוניים שאינם בבית הלבן. בכירים אמריקנים ציינו כי טראמפ משוחח עם אותם יועצים כמעט מדי יום והם לוחצים עליו לבחור באופציה הצבאית.

אותם בכירים הוסיפו כי אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדיפלומטיה נמצאת ב"מבוי סתום", הוא לא יהסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי ועל חידוש ההפצצות בניסיון לחלץ את הדיפלומטיה מהמבוי הסתום.