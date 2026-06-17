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מוצא אחרון

דרמה במעצמה: עונש יוטל על 150 מיליון אזרחים בשל הונאת ענק

רשתות הונאה מתוחכמות מאיימות על טוהר בחינות הרפואה בהודו ומציתות עימות חסר תקדים בין הממשל לפלטפורמה  (חדשות בעולם)

הודו רבתי (צילום: שאטרסטוק )

ממשלת הודו נקטה בצעדים דרסטיים והגבילה את הגישה לאפליקציית המסרים טלגרם זאת במטרה למנוע מרשתות רמאות להונות מועמדים לקראת המבחן החוזר לקבלה ללימודי רפואה (NEET-UG 2026).

ההנחיות הוצאו תחת סעיף 69A לחוק ה-IT של הודו, בעקבות המלצות של סוכנות הבחינות הלאומית (NTA).

סוכנות הבחינות דיווחה כי הוסרו ערוצים ובוטים שפעלו תחת שמות כמו "PAPER LEAKED NEET" ו-"Private Mafia", אשר דרשו סכומים שנעו בין אלפי למיליוני רופי תמורת גישה כביכול לשאלון הבחינה. הרשויות הבהירו כי מדובר בהונאה מוחלטת וכי לא קיימת הדלפה מחוץ לשרשרת האבטחה של המבחן.

מייסד ומנכ"ל טלגרם, פאבל דורוב, הגיב בחריפות למהלך ואמר כי הרשויות בהודו "הענישו" יותר מ-150 מיליון משתמשים רגילים. לדבריו, האיסור הזמני לא עצר דבר, שכן המדליפים והרמאים פשוט העבירו את פעילותם לאפליקציות מסרים אחרות. ה-NTA, מצידה, תיארה את הצעדים כ"מוצא אחרון" לאחר שפעולות קודמות ברמת הערוצים לא הניעו את הפלטפורמה לתגובה מספקת.

הודורפואהטלגרםאוניברסיטההעתקות

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