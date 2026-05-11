מתכננת מלחמה? טורקיה מציגה טיל בין-יבשתי עצום

בטורקיה מציגים בשנים האחרונות את התעשייה הביטחונית המקומית כסמל לעצמאות לאומית: מל"טים, טילים, מטוס קרב מתוצרת עצמית, מערכות הגנה אווירית ופיתוחים בתחום החלל. אך גם על רקע המגמה הזו, החשיפה בתערוכת SAHA 2026 באיסטנבול בלטה במיוחד: דגם של טיל בליסטי בין-יבשתי חדש בשם Yildirimhan, שטווחו המוצהר עומד על 6,000 קילומטרים.

לפי הפרסומים, הטיל אמור לשאת ראש קרב במשקל של עד 3,000 קילוגרמים, להגיע למהירות גבוהה מאוד ולהיות מונע בארבעה מנועים רקטיים. עם זאת, בשלב זה מדובר בדגם או באב טיפוס שהוצג לציבור, ולא ביכולת מבצעית מוכחת. לפי דיווחים, טורקיה עדיין לא החלה בייצורו.

המשמעות של טווח כזה רחבה מאוד. טיל בליסטי בין-יבשתי מוגדר בדרך כלל כטיל שטווחו עולה על 5,500 קילומטרים, ולכן אם הנתון הטורקי יתברר כנכון, Yildirimhan יעמיד את אנקרה בכניסה למועדון מצומצם של מדינות בעלות שאיפות אסטרטגיות ארוכות טווח. מטורקיה, טיל כזה עשוי להגיע לחלקים גדולים מאירופה, אפריקה, המזרח התיכון ואסיה.

אבל השאלה המרכזית אינה רק האם טורקיה מסוגלת לבנות טיל כזה, אלא מדוע היא זקוקה לו. האיומים המיידיים על אנקרה - יוון, מיליציות כורדיות, איראן, רוסיה או הזירה הסורית - אינם מחייבים טיל בין-יבשתי. טילים קצרי ובינוני טווח, כמו Tayfun הטורקי, כבר מספקים לה יכולת הרתעה אזורית משמעותית.

לכן נראה שה-Yildirimhan הוא לא רק פרויקט צבאי, אלא גם הצהרה מדינית. טורקיה מבקשת להציג את עצמה כמעצמה ביטחונית עצמאית, שאינה נשענת רק על נאט"ו או על מטריית ההגנה האמריקנית. זה משתלב היטב בחזון של הנשיא ארדואן, שמדגיש שוב ושוב את הצורך בהרתעה עצמאית ובתעשייה ביטחונית מקומית חזקה.

עם זאת, הדרך ליכולת מבצעית אמיתית עוד ארוכה. טיל לטווח של 6,000 קילומטרים דורש הנחיה מדויקת, עמידות בחום קיצוני בזמן החדירה חזרה לאטמוספרה, יכולת שרידות ואולי גם אמצעי הטעיה מול מערכות יירוט. נוסף על כך, הנעה נוזלית, אם אכן זהו מבנה הטיל, מחייבת הכנות תדלוק לפני שיגור ועלולה להפוך את המערכת לפגיעה יותר מטילים מוצקים.

גם נושא הניסויים מורכב. לטורקיה אין מרחב טבעי נוח לבחון טיל בטווח כזה, ולכן ניסוי מלא יחייב פתרונות יצירתיים, כמו מסלול תלול במיוחד או תשתיות שיגור מחוץ למדינה. בהקשר הזה הוזכרה גם האפשרות לפתח תשתית שיגור בסומליה, שתשרת הן תוכניות חלל והן פיתוחים בליסטיים ארוכי טווח.

השאלה הרגישה ביותר היא סוגיית הגרעין. נכון לעכשיו אין אינדיקציה רשמית לכך שטורקיה מפתחת נשק גרעיני, והיא עדיין נשענת על נאט"ו ועל ההרתעה האמריקנית. אולם טיל בין-יבשתי, גם כשהוא מוצג כנושא ראש קרב קונבנציונלי, יוצר עמימות אסטרטגית. הוא אינו מוכיח תוכנית גרעין, אך עשוי להיחשב בסיס טכנולוגי ליכולת כזו בעתיד.