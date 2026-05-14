באוגוסט 2013, ענקית המסרים וואטסאפ, שכיום נמצאת תחת המטרייה של חברת מטא, שחררה לעולם עדכון קטן עם הבטחה גדולה. הם הציגו את ה-"Voice Note", תכונה שמאפשרת לשלוח קטעי קול קצרים בלחיצת כפתור אחת פשוטה.

הממלכה המאופקת והסרבנית

​בכתבת ה"טיימס" הבריטי, התאמצו הכותבים להבין מדוע אזרחי הממלכה כל כך סולדים מהודעות קוליות. באופן מוזר, בכל הנוגע להודעות קוליות, בריטניה נותרה מאחור. נראה שהממלכה המאוחדת מעולם לא נדבקה ב"חיידק הקולי". סקר של YouGov שנערך החודש בקרב יותר מ-2,300 מבוגרים בריטים חושף תמונה עגומה עבור חובבי הפורמט.

​למרות שהודעות קוליות הפכו מעט פופולריות יותר בשנה האחרונה, עדיין רק 15% מהבריטים משתמשים בהן באופן קבוע. הנתון הזה נשאר נמוך באופן עקבי בכל קבוצות הגיל, כולל בקרב דור ה-Z, שנתפס בדרך כלל כמאמץ טכנולוגי מהיר.

​למעשה, בשנת 2024 דורגה בריטניה כמדינה שהכי נרתעת מהודעות קוליות מתוך 17 מדינות עשירות שנסקרו. 83% מהנשאלים הצהירו חד-משמעית שהם מעדיפים הודעות טקסט, בעוד שרק 4% זניחים העידו על העדפה לקול המוקלט.

​הנתונים הללו מעלים תהייה: מדוע ההודעות הקוליות הפכו לגורם כה מפלג? ואיך זה שבעוד שהן כבשו מדינות שלמות בסערה, בבריטניה הן עדיין נתפסות כסוג של "רעש לבן" בלתי רצוי?

​התשובה לשאלה מדוע אנשים בכלל אוהבים הודעות קוליות עשויה להימצא במחקר פסיכולוגי מרתק משנת 2011. חוקרים מאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בארה"ב בחנו כיצד ילדים מגיבים הורמונלית לשיחות טלפון מהוריהם לעומת הודעות טקסט.

​התוצאות היו חד-משמעיות: כאשר הילדים שמעו את קול הוריהם בטלפון, רמות הקורטיזול (הורמון הלחץ) שלהם ירדו בחדות. במקביל, נרשמה עלייה ברמות האוקסיטוצין, ההורמון האחראי על יצירת קשרים חברתיים ותחושת אמון.

​למרות שהמחקר המקורי עסק בשיחות חיות ולא בהודעות מוקלטות, התובנה המרכזית נותרה רלוונטית: לשמיעת קול אנושי יש ערך ביולוגי. פרופ' סת' פולק, מהפסיכולוגים שעמדו מאחורי המחקר, סבור שכדאי לבחון זאת שוב בהקשר של וואטסאפ.

​"אני חושב שיהיה מעניין לכלול משהו שהוקלט מראש, שבו אנחנו שומעים מישהו מדבר אבל הוא לא בהכרח מגיב למה שקורה איתך", הוא אומר. לדעתו, הודעה מוקלטת עשויה להיות פחות עוצמתית משיחה חיה, בגלל חוסר התגובה בזמן אמת.

​ד"ר מרטין גראף מאוניברסיטת דרום ויילס, החוקר תקשורת מקוונת, מצביע על היבט נוסף. הוא מכנה זאת "תיאוריית עושר המדיה". לפי התיאוריה, ככל שהמדיה "עשירה" יותר (קול לעומת טקסט), כך היא מעבירה רגש בצורה מדויקת יותר.

​"זה מוביל למה שאנחנו מכנים הפחתת אי-ודאות", מסביר ד"ר גראף. כשאנחנו שומעים את האינטונציה והטון, אנחנו בטוחים יותר בכוונות של האדם שאיתו אנחנו מדברים, מה שמפחית אי-הבנות ומתחים מיותרים.

​אבל אם יש לזה כל כך הרבה יתרונות פסיכולוגיים, מדוע הבריטים נותרים עקשנים בסירובם? פרופ' ג'סיקה רינגרוז מיוניברסיטי קולג' לונדון סבורה שהתשובה נעוצה באופי הלאומי, המאופק והמרוחק יחסית.

​לדברי פרופ' רינגרוז, הודעות קוליות דורשות אלמנט "ביצועי" בניהול מערכות יחסים. "אם אתם באמת אוהבים לדבר, ויש לכם את האלמנט התקשורתי הזה, אתם תאהבו את זה", היא מסבירה, אך מציינת שזה לא נפוץ בתרבות הבריטית.

​התרבות הבריטית נתפסת פעמים רבות כ"מאוימת רגשית". הבריטים מעדיפים אינטראקציות קצרות, יעילות ופחות חושפניות. שליחת הודעה קולית נתפסת כחדירה למרחב של הנמען, פעולה שדורשת ממנו יותר מדי מאמץ.

העיתונאית אשיטה נגש, שחקרה את הנושא, מציינת כי מוצאה ההודי נותן לה נקודת מבט ייחודית. הודו היא אחת המדינות התומכות ביותר בהודעות קוליות בעולם. שם, 48% מהנשאלים העידו שהם מעדיפים קול על פני טקסט.

​בניסיון להבין את הפער, היא פנתה לסביבתה הקרובה בבריטניה. אחותה, ראמיה, סיפקה תשובה נוקבת שרבים מזדהים איתה: "הסיבה שאני שונאת פתקים קוליים היא שהם פשוט לא מאוזנים", היא טענה.

​החוסר באיזון עליו מדברת ראמיה הוא לב העניין. עבור השולח, ההודעה הקולית היא פתרון קל ונוח – פשוט לוחצים ומדברים. אבל עבור הנמען, מדובר במטלה. הוא חייב לעצור הכל ולהקשיב בריכוז מלא במשך דקות ארוכות.

​"אתה מקבל הודעה של שש דקות", מתארת ראמיה את התסכול, "ואתה לא יודע אם הם מספרים לך שהבית שלהם נשרף והחתול מת, או שהם רק מדברים על כמה היום שלהם מקסים". חוסר הידיעה הזה יוצר מתח מיותר אצל המקבל.

​גיאסי, מתמחה צעיר מדור ה-Z, הוסיף נדבך פרקטי למטרד. הוא מוצא את ההודעות הקוליות מעצבנות במיוחד כי הן דורשות שימוש באוזניות. אי אפשר פשוט "להעיף מבט" בהודעה באמצע הרחוב או במשרד בלי לחשוף את תוכנה לכולם.

​מנגד, אמו בת ה-53 של גיאסי, באז, מוצאת בהן יתרון מפתיע. עבורה, הודעה קולית היא דרך מצוינת לדחות שיחת טלפון שמתעכבת כבר זמן רב. זו דרך להעביר מסר בלי להישאב לשיחה חיה שיכולה להימשך שעה.

​מחויבות להקשבה מלאה

​עבור דניאלה בת ה-30, הבעיה היא הלחץ. "הערות קוליות מלחיצות אותי קצת, כי ברגע שפתחת אותן, אתה מחויב להקשיב לכל הדבר הזה", היא מסבירה. אין כאן אפשרות לסריקה מהירה כפי שקורה בהודעת טקסט ארוכה.

​אולם, בתוך ים הסלידה, ישנם גם מעריצים מושבעים. ג'וש פארי, כתב הזהות של ה-BBC, הוא אולי חובב ההודעות הקוליות הגדול ביותר. ההודעות שלו יכולות להגיע לפעמים ל-15 דקות של רצף דיבור, והוא לא מתנצל על כך.

​"אני חושב שהן יכולות להוסיף הקשר ממש טוב", אומר ג'וש. "אפשר לדון בדברים בצורה שאולי קצת יותר קשה לרשום, ואפשר להעביר את הניואנס". עבורו, מדובר בכלי עבודה וחברה חיוני, במיוחד כשהוא מטייל עם כלביו.

​גם נעמי, בעלת עסק ואמא, רואה בהן הצלה. "אני אוהבת לשלוח הודעות קוליות כשאני עסוקה... כשיש לי הרבה על הראש והילדים מסביב ואני מנסה לבצע מספר משימות במקביל". זה מאפשר לה להישאר מחוברת גם כשהידיים תפוסות.

​כדי להבין מדוע הודו מאוהבת בהודעות קוליות, צריך להסתכל על השפה. בהודו, הודעות קוליות הפכו לחלק בלתי נפרד מהתקשורת.

​ישנם דיווחים שגם פושעים בהודו החלו להשתמש בהודעות קוליות כדי להעביר איומים. הפופולריות הזו נובעת, בין היתר, מהעובדה שבהודו משתמשים בשפות רבות במקביל. דיבור מאפשר לערבב שפות בצורה טבעית יותר מאשר כתיבה.

​קחו למשל את ה"הינגליש" – שילוב זורם של הינדי ואנגלית. קל הרבה יותר לדבר אותו מאשר לנסות לאיית אותו במקלדת. שריה, סטודנטית מפונה, מספרת כי חבריה משתמשים בקול כי הם עוברים כל הזמן בין מראטהי לאנגלית.

​"ניסיתי את המקלדת המראטהית, אבל היא ממש מסובכת לשימוש", היא טוענת. לדבריה, האדם היחיד שהיא מכירה שמשתמש במקלדת הזו היא סבתא שלה. עבור הדור הצעיר, הדיבור הוא פשוט הדרך הקלה והמהירה ביותר להתבטא.

​נמראטה בת ה-29, המתגוררת ליד מומבאי, מצביעה על נקודה חשובה נוספת. אנשים רבים בהודו דוברים מספר שפות, אך לא בהכרח יודעים לקרוא ולכתוב בכולן. "אולי אני מכירה את השפה שלהם, אבל הם לא יודעים לכתוב אותה מספיק טוב", היא אומרת.

​פרופ' קתרין הרדי מאוניברסיטת אשוקה מאשרת את התופעה. לדבריה, טכנולוגיות קוליות מאומצות באופן מיידי בקהילות כפריות כי הן עוקפות את דרישות האוריינות. זהו פתרון מושלם לבעיית השטף בשפה הכתובה באזורים מתפתחים.

​אבל ישנם דברים שחוצים גבולות – כמו הצורך ברכילות. שריה מציינת כי הודעות קוליות מעבירות הבעה הרבה יותר טוב. "כשזה מגיע ספציפית ל'מזיגת התה' (רכילות), אנחנו פשוט מצפים להודעה קולית", היא אומרת בחיוך.

​בבריטניה, רורי סאת'רלנד סבור שדווקא היעילות של השפה האנגלית הכתובה היא שמונעת את המעבר לקול. "באנגלית, אתה לא צריך להקליד 16 אותיות כדי להגיד סורי", הוא טוען. הכתיבה באנגלית היא פשוט תמציתית מדי בשביל להצדיק הקלטה.

​גורם נוסף להצלחת ההודעות הקוליות הוא קהילות המהגרים. הודו מחזיקה בדיאספורה הגדולה בעולם, עם מעל 35 מיליון הודים החיים מחוץ למדינה. גם מקסיקו, שבה 53% אוהבים הודעות קוליות, מחזיקה בקהילה ענקית בארה"ב.

​עבור משפחות המפוזרות על פני אזורי זמן שונים, ההודעות הקוליות הן פתרון קסם. הן מאפשרות תקשורת אישית יותר מסתם טקסט, אך בניגוד לשיחת טלפון, הן לא דורשות תיאום זמנים בלתי אפשרי בין יבשות.

​פרופ' הרדי מספרת שהיא משתמשת בהודעות קוליות 10 עד 20 פעמים בשבוע כדי שילדיה יוכלו לשמור על קשר עם סביהם בארה"ב. "התחושה שלי היא שחלק מהשימוש הזה הוא בין-דורי, או על פני מרחקים ארוכים והבדלי שעות משמעותיים".

​בסופו של דבר, בין אם מדובר בנימוס בריטי, בצורך ברכילות עסיסית או במחסום שפה בהודו, ההודעות הקוליות כאן כדי להישאר. השאלה היא רק מי מוכן להקשיב, ומי מעדיף להמשיך להקליד.