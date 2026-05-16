ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, עורר סערה ציבורית לאחר שפרסם ביום שישי ברשתות החברתיות סרטון ותוכן לציון "יום הנכבה", לא פחות.

בפרסום הרשמי בעמוד של ראש העיר, הגדיר ממדאני את המועד כ"יום זיכרון שנתי לציון גירושם של יותר מ-700,000 פלסטינים בין 1947 ל-1949 במהלך הקמת מדינת ישראל והשנה שלאחר מכן". הפוסט זכה לביקורת רבה בשל הצגת נרטיב חד-צדדי והתעלמות מוחלטת מהמלחמה שפתחו מדינות ערב נגד ישראל - למחרת ההכרזה על המדינה.

הסרטון ששיתף ראש העיר מציג ראיון עם תושבת ניו יורק בשם אינאה, המתוארת כשורדת האירועים, ומגולל את סיפור בריחת משפחתה מירושלים ואת חייה כזרה במדינות שונות.

התוכן המלווה את הראיון מטיל את האשמה המלאה על הצד היהודי וקובע כי "המיליציות של ההגנה, הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חירות ישראל, בין היתר, הרסו יותר מ-400 כפרים וערים פלסטיניות, הרגו אלפי פלסטינים וביצעו עשרות מעשי טבח. 15 במאי הוא יום הזיכרון השנתי לנכבה. עבור הפלסטינים, עקירתם והנכבה נמשכות עד היום".

הפרסום עורר התנגדות מיידית, בין היתר מצד הפעיל הישראלי חן מזיג, שהגיב לממדאני והזכיר את סבלם של מאות אלפי הפליטים היהודים מארצות ערב. מזיג כתב כי "סבתא שלי ברחה מצפון אפריקה ומעיראק לאחר הפרהוד של 1941. שש שנים לפני כל מלחמה על ישראל. הפלסטינים גורשו במהלך מלחמה שמדינות ערב פתחו נגדנו. מעל 850,000 יהודים גורשו מארצות ערב. כמעט אף אחד לא נשאר".

חבר הקונגרס הרפובליקני רנדי פיין הגיב במקוריות לפוסט של ממדאני, וכתב:

"אתה שלט פרסומת מהלך לשלילת אזרחות המונית. מי ייתן והיום הזה יגיע בקרוב".