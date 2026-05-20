מניין המתים מהתפרצות זן האבולה הנדיר בונדיבוגיו במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-131 בני אדם, לאחר שרשויות הבריאות המקומיות דיווחו על 26 מקרי מוות חשודים נוספים בתוך יממה אחת. על פי הנתונים הרשמיים, עד כה תועדו בקונגו 543 מקרים חשודים ו-33 מקרים מאומתים, ושני מקרים מאומתים נוספים אובחנו באוגנדה השכנה.

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, הכריז על ההתפרצות כמצב חירום בריאותי ציבורי בעל דאגה בינלאומית. זו הפעם הראשונה שראש הארגון מקבל החלטה מסוג זה לפני כינוס ועדת חירום רשמית. בנאום שנשא בפני עצרת הבריאות העולמית בז'נבה אמר גברייסוס כי "אני מודאג עמוקות מהקנה מידה והמהירות של המגפה".

ההתפרצות הנוכחית מעוררת דאגה רבה בקרב מומחים מאחר שהנגיף התפשט במשך שבועות ארוכים ללא גילוי באזור מאוכלס בצפיפות, הסובל מאלימות נרחבת של קבוצות חמושות. העיר בוטמבו, שבה מתגוררים מאות אלפי תושבים, רשמה השבוע את שני המקרים המאומתים הראשונים שלה. זיהוי החולים מעוכב בשל יכולת אבחון מוגבלת המאפשרת לבצע שישה מבחנים בלבד בשעה במעבדות.

במקביל להתפשטות, המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארצות הברית הודיע כי הרופא האמריקאי פיטר סטפורד אובחן כחיובי לאבולה. סטפורד ושישה אמריקאים נוספים שנחשפו לנגיף יפונו לגרמניה לצורך קבלת טיפול רפואי והשגחה. הממשל בוושינגטון השעה למשך חודש כניסת נוסעים ששהו לאחרונה בקונגו, באוגנדה או בדרום סודן, והמליץ לאזרחיו להימנע מביקורים במדינות אלו.

בתגובה למצב, החלו הרשויות באוגנדה להגביל את תנועת האנשים במעבר הגבול, ואזרחים קונגולזים שניסו לחצות את הגבול לרואנדה נעצרו. ארגון הבריאות העולמי קרא למדינות האזור שלא לסגור את הגבולות באופן רשמי, מחשש שהדבר יוביל למעברים לא חוקיים שאינם נמצאים תחת פיקוח רפואי. מנגד, מרכז הבקרה של אפריקה למחלות ציין כי הגבלות תנועה מחמירות עלולות לפגוע בכלכלה ולהקשות על פעילות הומניטרית.

כיום לא קיימים חיסונים או טיפולים מאושרים לזן הספציפי הזה של הנגיף. ארצות הברית גייסה כספים ראשוניים ומנסה לפתח טיפול נוגדנים, כאשר מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו ציין כי המימון יסייע בהקמת מרפאות באזור. רוביו הוסיף כי "זה קצת קשה להגיע לזה כי זה באזור כפרי... אבל יהיה לנו עוד מה להכריז על כך".

מומחי בריאות מייחסים את העיכוב באיתור המחלה לצמצום תקציבי הבריאות העולמיים מצד ארצות הברית ותורמים גדולים אחרים. הנשיא דונלד טראמפ הפסיק רשמית את חברותה של ארצות הברית מהארגון בינואר האחרון, ונציגי הארגון בקונגו הבהירו כי לקיצוצים הייתה השפעה עצומה על יכולת התגובה. שר הבריאות של סיירה לאון, אוסטין דמבי, מתח ביקורת על המדינות המפותחות ואמר כי "נראה שבזבזנו מגפה מכיוון שכולם חזרו לעשות את מה שהם עושים".