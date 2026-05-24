תיעוד דרמטי בשידור חי: הירי לעבר הבית הלבן בזמן שהנשיא טראמפ קיים דיונים 

חמוש פתח בירי לעבר הבית הלבן בזמן שהנשיא טראמפ שהה בחדר העבודה שלו | היורה נורה על ידי השירות החשאי ומותו נקבע במקום |  עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש (בעולם)

התיעוד הדרמטי| צילום: צילום: מתוך שידורי NewsNation

כתב 'NewsNation' תיעד בזמן אמת את הירי הלילה (בין שבת קודש לראשון, שעון ישראל) לעבר הבית הלבן, בזמן שהנשיא קיים דיונים בחדר העבודה שלו. צפו בתיעוד הדרמטי.

הנשיא טראמפ התייחס לתקרית הירי וכתב: "תודה לשירות החשאי המצוין שלנו ולכוחות אכיפת החוק על הפעולה המהירה והמקצועית שננקטה הערב נגד חמוש ליד הבית הלבן, שלו היסטוריה אלימה ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של מדינתנו.

"החמוש מת לאחר חילופי אש עם סוכני השירות החשאי ליד שערי הבית הלבן. האירוע הזה מתרחש חודש אחד בלבד לאחר הירי בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, והוא מוכיח עד כמה זה חשוב, עבור כל הנשיאים בעתיד, לקבל את מה שיהיה המרחב הבטוח והמוגן ביותר מסוגו שנבנה אי פעם בוושינגטון הבירה. הביטחון הלאומי של המדינה שלנו דורש זאת!".

כפי שדווח הלילה ב'כיכר השבת', במהלך האירוע הדרמטי, אנשי השירות החשאי צעקו לעבר הנוכחים "תרדו למטה" והזהירו כי "יריות נורו" במקום. אנשי תקשורת שהוצבו על המדשאה הצפונית הובהלו במהירות אל תוך המבנה הראשי והצטוו לתפוס מחסה באופן מיידי. דוברות הבית הלבן אישרה כי הנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם באותן שעות, אך לא נשקפה לו סכנה.

החשוד בירי נורה על ידי השירות החשאי ונפםצע באורח אנוש, בהמשך מותו נקבע בבית החולים. עובר אורח שנפגע מחילופי הירי נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. בארה"ב דיווחו כי היורה הוא נאסיר בסט, צעיר בן 21 שתואר בתקשורת כ"מעורער בנפשו".

מוקדם יותר הלילה, ​דובר השירות החשאי, אנתוני גוגליימי, מסר בהצהרה רשמית כי הארגון מודע לכך שישנם "דיווחים על יריות שנורו ליד רחוב 17 ושדרות פנסילבניה". גוגליימי הוסיף בהודעתו כי כוחות הביטחון "פועלים לאמת את המידע עם אנשי הצוות בשטח".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

