נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליף כמה מילים עם כתב רשת ABC, ששאל אודות ההסכם המתגבש מול איראן.

אחרי הדיווח באקסיוס שהציג דה-פקטו הסכם כניעה של ארה"ב לאויב האיראני, ניסה הנשיא האמריקני להרגיע את הרוחות באומרו כי הוא אינו חותם על הסכמים גרועים.

למרות שהבהיר כי הוא אינו יכול לדבר על ההסכם, ככל הנראה בגלל רגישות הדיונים המתקיימים, הנשיא ביקש להעביר מסר חד.

"אני לא יכול לדבר על העסקה, זה לגמרי תלוי בי", ביקש טראמפ להבהיר כי ידו על העליונה.

הנשיא הוסיף: "אני לא חותם על עסקאות גרועות".

מסר דומה הועבר אחר הצהריים על ידי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהבטיח כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני כל עוד טראמפ הוא נשיא ארה"ב.

"איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני, בוודאי שלא כל עוד דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית."

רוביו הוסיף:

"העדפתו של הנשיא היא למצוא דרך דיפלומטית שתפתור את בעיות אלה.

הוא היה מעדיף בהרבה שהמחלקה למדינה תפתור את הבעיה הזו מאשר שהמחלקה למלחמה תפתור אותה, אבל הבעיה תיפתר בדרך זו או אחרת", הבטיח.