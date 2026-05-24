כיכר השבת
אחרי הסערה

טראמפ מנסה להרגיע: "אני לא יכול לדבר - אבל תדעו שאני לא עושה עסקאות גרועות"

אחרי הסערה בחשיפת הטיוטה הראשונית להסכם הגרעין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ענה לשיחת טלפון מכתב ABC | הנשיא הבהיר כי הוא מנוע מלענות על העסקה, אך ניסה להרגיע כי הוא אינו חותם על עסקאות רעות (חדשות)

1תגובות
ביקור טראמפ בסין (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליף כמה מילים עם כתב רשת ABC, ששאל אודות ההסכם המתגבש מול .

אחרי הדיווח באקסיוס שהציג דה-פקטו הסכם כניעה של ארה"ב לאויב האיראני, ניסה הנשיא האמריקני להרגיע את הרוחות באומרו כי הוא אינו חותם על הסכמים גרועים.

למרות שהבהיר כי הוא אינו יכול לדבר על ההסכם, ככל הנראה בגלל רגישות הדיונים המתקיימים, הנשיא ביקש להעביר מסר חד.

"אני לא יכול לדבר על העסקה, זה לגמרי תלוי בי", ביקש להבהיר כי ידו על העליונה.

הנשיא הוסיף: "אני לא חותם על עסקאות גרועות".

מסר דומה הועבר אחר הצהריים על ידי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהבטיח כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני כל עוד טראמפ הוא נשיא ארה"ב.

"איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני, בוודאי שלא כל עוד דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית."

רוביו הוסיף:

"העדפתו של הנשיא היא למצוא דרך דיפלומטית שתפתור את בעיות אלה.

הוא היה מעדיף בהרבה שהמחלקה למדינה תפתור את הבעיה הזו מאשר שהמחלקה למלחמה תפתור אותה, אבל הבעיה תיפתר בדרך זו או אחרת", הבטיח.

איראןדונלד טראמפתקיפה באיראן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הנשיא טראמפ.. אנא .. אל תעכזב אותנו ! אתה יכול לקנות את עולמך בשעה אחת.. אתה יכול להיות השליח הטוב מהשם יתברך.. חבל לך לפספס.. ההפסד כולו שלך !
יענקל'ה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר