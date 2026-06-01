כיכר השבת
במקום הורמוז

מלנשון דורש ממקרון: תאיים עם נושאת המטוסים על חופי תל-אביב 

איש השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון פנה לנשיא צרפת ברשתות החברתיות וביקש ממנו לקרב את נושאת המטוסים היחידה של צרפת, שארל דה גול, לחופי תל אביב | הפעולה לדבריו תעביר מסר של הרתעה לנתניהו בעקבות הפעולות הישראליות בלבנון (מדיני) 

איש השמאל הקיצוני בצרפת, האנטישמי זז'אן לוק מלנשון קרא אמש (ראשון) לנשיא צרפת לקרב את 'שארל דה-גול' לחופיה של ישראל כדי לאיים על האחרונה אם תמשיך בפעולותיה נגד לבנון, בעלת בריתה של צרפת.

וכך כתב אמש הפוליטיקאי:

"ישראל פולשת ומצרפת את כל דרום לבנון. נתניהו נעץ את דגלו על מבצר בופור. השם הצרפתי הזה צריך להזכיר לנו שאנו קשורים ללבנון על ידי אלף שנים של היסטוריה. אנו חייבים לו סיוע, חיבה וסולידריות מול הפרועים הרוצחים", כתב מלנשון כשהוא מתכוון - אלינו.

לדבריו, "נושאת המטוסים תהיה סמל שימושי יותר בים התיכון מאשר בהורמוז, כדי להזכיר לנתניהו שהתערבויותיו בבחירות שלנו ופלישותיו אצל חברינו נתפסות כאיומים על ידי הצרפתים. מועצת הביטחון של האו"ם חייבת לגנות את ישראל ולתאם את נסיגת צבאה מחוץ לשטח הפולש."

נושאת המטוסים שארל דה גול נמצאת בימים אלו באזור מצרי הורמוז על מנת לסייע בבא היום, כאשר הסכם יתקבל בין ארה"ב לאיראן.

הפוליטיקאי האנטישמי קרא אפוא לנשיא צרפת לעזוב את המצרים - ולשלוח את נושאת המטוסים לישראל כדי לאיים על "העם הג'נוסיידי", כלומר - אנחנו.

