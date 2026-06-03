בהלה עולמית: מחאות ענק נגד מתקן הבידוד לנגיף הקטלני האבולה

מאות צעירים ותושבים יצאו לרחובות העיר נאניוקי שבמרכז קניה, במחאה נגד כוונת ארצות הברית להקים מתקן בידוד לחולי אבולה בבסיס חיל האוויר "לייקיפיה". המפגינים, שצעדו לעבר שערי הבסיס, הביעו חשש כבד כי המתקן יחשוף את הקהילה המקומית לנגיף הקטלני, במיוחד לאור העובדה שרבים מהתושבים עובדים בתוך הבסיס.

התוכנית האמריקאית, הכוללת השקעה של 13.5 מיליון דולר, נועדה לשמש לבידוד אזרחים אמריקאים שנחשפו לנגיף בחו"ל במקום להטיסם חזרה לארה"ב. למרות ששר הבריאות הקנייתי טען כי המתקן נועד לשרת את כולם, בית המשפט הגבוה בקניה הורה על השעיה זמנית של התוכנית. ההחלטה הגיעה בעקבות עתירה שהוגשה על ידי איגוד עורכי הדין וארגוני זכויות אדם, שטענו כי מערכת הבריאות השברירית של קניה אינה ערוכה להתמודד עם סיכונים כאלה.

מאות יצאו לרחובות בנניוקי, קניה, בהתנגדות להקמת מתקן בידוד נגד אבולה המתוכנן בין ארה"ב לקניה במחוז ליקיפיה. - צילום: רשתות חברתיות מאות יצאו לרחובות בנניוקי, קניה, בהתנגדות להקמת מתקן בידוד נגד אבולה המתוכנן בין ארה"ב לקניה במחוז ליקיפיה. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

הנגיף מכה במרכז אפריקה

בעוד שבקניה טרם נרשמו מקרי הדבקה, המצב במדינות השכנות מחמיר. נכון ליוני 2026, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מתמודדת עם התפרצות קשה של זן ה"בונדיבוגיו" , עם לפחות 282 מקרים מאושרים ומעל ל-1,000 מקרים חשודים. באוגנדה הסמוכה אושרו גם כן מקרי הידבקות והמדינה סגרה את גבולה עם קונגו.

ב-17 במאי 2026, הכריז מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי (WHO) על ההתפרצות כעל "מצב חירום בריאותי בעל חשיבות בינלאומית". מדובר בהתפרצות האבולה ה-17 בקונגו מאז 1976, והיא מתרחשת באזורי סכסוך ותחת תנאים הומניטריים קשים המקשים על בלימת המחלה.

מאות יצאו לרחובות בנניוקי, קניה, בהתנגדות להקמת מתקן בידוד נגד אבולה המתוכנן בין ארה"ב לקניה במחוז ליקיפיה. - צילום: רשתות חברתיות מאות יצאו לרחובות בנניוקי, קניה, בהתנגדות להקמת מתקן בידוד נגד אבולה המתוכנן בין ארה"ב לקניה במחוז ליקיפיה. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48

נגיף ללא חיסון

בניגוד לזנים קודמים של אבולה, לנגיף הבונדיבוגיו אין כיום חיסון מאושר או טיפול ספציפי, והשליטה בו נשענת אך ורק על בידוד וטיפול תומך. בהתפרצויות קודמות של זן זה, שיעור התמותה נע בין 30% ל-50%.

המחלה מתחילה בתסמינים לא ספציפיים כמו חום ועייפות, אך עלולה להידרדר במהירות להקאות, תפקוד לקוי של איברים ובחלק מהמקרים לדימומים פנימיים וחיצוניים. הנגיף מועבר במגע ישיר עם נוזלי גוף של אדם נגוע, והוא מסוכן במיוחד לאנשי צוות רפואי ולבני משפחה המטפלים בחולים.

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השילוב של היעדר חיסון, תמותה גבוהה והתפשטות באזורים בעלי תנועה רבה של אנשים (כמו אתרי כרייה ומרכזי מסחר) הופך את המצב הנוכחי לאיום ממשי על יציבות הבריאות העולמית.