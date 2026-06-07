ארצות הברית העניקה ויזות כניסה לשחקני נבחרת הכדורגל של איראן, ובכך אישרה את השתתפותם במשחקי גביע העולם ימים ספורים לפני פתיחת הטורניר. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של התחרות שבה מדינה משתתפת נמצאת במצב מלחמה עם אחת המדינות המארחות.

ארבעה גורמים בכירים אישרו כי הבקשות של כל 26 שחקני הסגל התקבלו, אך בקשותיהם של יותר מתריסר אנשי צוות מעטפת נדחו. הסירובים כוללים מאמנים, אנליסטים, אנשי רפואה וכן את נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי תאג', ששירת בעבר כמפקד במשמרות המהפכה האסלאמית.

שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, הבהיר בחודש שעבר כי הנבחרת תתקבל בברכה, אך אנשים בעלי קשרים למשמרות המהפכה, המוגדרים בארצות הברית ובקנדה כיישות טרור, לא יורשו להיכנס. פאולו זמפולי, נציג מיוחד בממשל האמריקאי, מסר כי ההחלטה להגביל את הכניסה נועדה "להגן על המולדת".

בשל המתיחות, הליגה המקצוענית באיראן הושעתה מאז סוף פברואר בעקבות המתקפה המשותפת של ארצות הברית וישראל במדינה. השחקנים התאמנו לאחרונה בטורקיה, והנבחרת העבירה את בסיסה המתוכנן מאריזונה אל טיחואנה שבמקסיקו, במטרה לצמצם למינימום את זמן השהות בשטח ארצות הברית.

נבחרת איראן תגיע לארצות הברית רק יומיים לפני משחקיה, שיתקיימו כולם בחוף המערבי נגד ניו זילנד, בלגיה ומצרים. התאחדות הכדורגל הבינלאומית, פיפ"א, פעלה חודשים מאחורי הקלעים לפתרון המשבר, כאשר נשיא ההתאחדות האיראנית, מהדי תאג', מסר כי "העפלנו לגביע העולם, ויש לספק לנו את המתקנים הטובים ביותר עבור המשחקים. יש משהו בכדורגל שנקרא משחק הוגן שכל המדינות צריכות לקבל בו הזדמנויות שוות".