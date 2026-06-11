כיכר השבת
"שוטרים עטו מסכות גז"

מה קרה שם: מספר קומות בפנטגון פונו בעקבות חשש לדליפת חומרים מסוכנים

חשד לאירוע חומרים מסוכנים בפנטגון, מטה משרד ההגנה האמריקני | דווח כי הוטל סגר בכמה קומות של המבנה הנרחב, אחד ממבני המשרדים הגדולים ביותר בעולם, בעוד עובדים מקומות אחרות נדרשו להתפנות | דווח כי "שוטרים שם עטו מסכות גז ולבשו ציוד הגנה כימי" (בעולם)

הפנטגון (צילום: שאטרסטוק )

בארה"ב מדווחים הערב (חמישי) כי הפנטגון, מטה משרד ההגנה האמריקני השוכן בארלינגטון שבווירג'יניה וסמוך לבירה וושינגטון, הוכנס לסגר ועובדים פונו מכמה קומות בו בשל "חשד לאירוע של חומרים מסוכנים".

שלושה מקורות מקורבים ומחלקת הכבאות המקומית מסרו כי מספר קומות ומסדרונות בתוך הפנטגון ננעלו ואחרים פונו עקב "תקרית חומרים מסוכנים".

ב-CNN דווח כי הסגר הוטל על קומות 2 עד 5 במבנה, וגורם המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות כי שוטרים שם עטו מסכות גז ולבשו ציוד הגנה כימי.

דובר הפנטגון, שון פרנל, אישר כי מערכות בתוך הפנטגון "זיהו בעיית איכות אוויר המחייבת נקיטת אמצעי זהירות עד שנקבע את משמעותה". "המחלקה מבצעת פרוטוקולי הגנה סטנדרטיים, כולל צו מחסה במקום עבור האזור הפגוע", אמר פרנל. "צוותי תגובה נמצאים במקום ומוכנים לתמוך בדיירי הבניין".

הפנטגוןחומרים מסוכנים

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