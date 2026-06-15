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השנאה של מקרון: צרפת סגרה את התערוכה הישראלית - למרות שעמדה בכללים 

הבוקר נדהמו המציגים הישראלים ב'יורוסאטורי' לגלות כי תערוכת הנשקים ההגנתיים שהוצגה בתערוכה הצרפתית נחסמה בלוחות עץ שהציבה ממשלת צרפת | למרות שישראל עמדה בתנאים המוקדמים שהציבה צרפת, החליט מקרון לחסום לחלוטין את הזכות של ישראל להציג את מרכולתה בתערוכה הנחשבת | כך הגיבה ישראל (מדיני) 

| צילום: צילום: משרד הביטחון

בשבועות האחרונים, שיגרה צרפת לישראל הודעה לפיה תוגבל בהצגת כלי נשק הגנתיים בלבד בתערוכת 'יורוסאטורי' המתקיימת בימים אלו במדינה.

המהלך עליו החליטה ממשלת צרפת של מקרון התקבל בעקבות התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה בלבנון, בעלת בריתה הקרובה ביותר של הרפובליקה במזרח התיכון.

אלא שהבוקר, נדהמו המציגים הישראלים לגלות כי תערוכת הנשקים ההגנתיים עליה סוכם נחסמה בלוחות עץ שהציבו מנהלי התערוכה, בהכוונת ממשלת צרפת.

למרות שישראל עמדה בתנאים המוקדמים שהציבה צרפת, החליט מקרון לחסום לחלוטין את הזכות של ישראל להציג את מרכולתה בתערוכה הנחשבת.

משרד הביטחון שיגר הבוקר הודעה נזעמת בעקבות התקרית, ותיאר את מה שהתרחש:

"הנהלת תערוכת יורוסטורי חסמה הלילה בלוחות עץ ביתנים של תעשיות ביטחוניות ישראליות. זאת על אף שהתעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמל״ח הגנתי בלבד.

מדובר בצעד ציני, לא שיוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית, שאיכותה מוכחת מידי יום ברחבי המזרח התיכון.

משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, למרות הנסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית", לשון ההודעה הזועמת.

כך זה נראה בתמונות:

(צילום: אגף דוברות משרד הביטחון)
(צילום: אגף דוברות משרד הביטחון)
(צילום: אגף דוברות משרד הביטחון)
צרפתעמנואל מקרוןיורוסאטורי

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