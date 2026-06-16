אחד מה'מתנות' שהביאו לה העורבים ( צילום: Leah Wilson )

לאה וילסון, תושבת בריטיש קולומביה שבקנדה, יצאה באחד הימים לטיול רגיל בשכונה, אבל משהו בהתנהגות העורבים סביב אחד הבתים משך את תשומת לבה. הם חגו מעל המקום, השמיעו קולות מצוקה והתנהגו כאילו משהו חריג מתרחש. כשבדקה מקרוב, גילתה עורב צעיר שנתקע במרזב גג גבוה, בלי יכולת להשתחרר.

וילסון לא הצליחה להגיע אליו בעצמה, אך הבחינה בכבאית שעמדה לא רחוק מהמקום. היא פנתה אל הכבאים בבקשה חריגה, והם נענו מיד. בעזרת סולם הצליחו הכבאים להגיע אל המרזב, לחלץ את העורב הפצוע ולהוריד אותו בשלום. משם לקחה אותו וילסון למרכז לשיקום חיות בר, שם טופל עד שהחלים ושוחרר בחזרה לטבע. הרגע שבו החזיקה אותו בדרך לטיפול, סיפרה וילסון, הפך עבורה לחוויה שלא תשכח. העורב נאחז באצבעה, והיא הרגישה שנוצר ביניהם קשר יוצא דופן. רק מאוחר יותר הבינה עד כמה הסיפור הזה ימשיך ללוות אותה.

לאה וילסון ( צילום: צילום מסך )

זמן קצר לאחר שהעורב שוחרר, החלו להופיע ה”מתנות”. במהלך טיול עם כלבה, עורב ירד מהאוויר והניח לרגליה צרור נוצות קטן. אחר כך הגיעו עוד חפצים: ענף בצורה מיוחדת, פיסת טחב, ועוד פריטים קטנים שהושארו בדרכה. וילסון רואה בכך מחוות תודה מצד העורבים המקומיים, או לפחות סימן לכך שהם זוכרים אותה ומזהים אותה.

מאז, לדבריה, הטיולים היומיים שלה נראים אחרת לגמרי. העורבים מתקרבים אליה, מלווים אותה ממקום למקום, ולעיתים גם העורב שחולץ מגיע לבקר. אותו היא מזהה בזכות טבעת מתכת קטנה שהוצמדה לרגלו במרכז השיקום לפני ששוחרר לטבע. מבחינתה, המפגש איתו הפך לאחד הרגעים המשמחים ביום.

העורב שהצילה וילסון ( צילום: Leah Wilson )

הסיפור נשמע כמעט אגדי, אבל הוא משתלב היטב במה שמדענים יודעים כבר שנים על עורבים. מחקרים ותצפיות הראו שעורבים מסוגלים לזהות בני אדם ספציפיים, לזכור פנים, ללמוד מניסיון ולהעביר מידע בתוך הלהקה. קיימות אף עדויות משמעותיות לכך שעורבים יודעים לזהות אנשים מסוימים, ואף להבדיל בין מי שנתפס כאיום לבין מי שאינו מאיים.

וילסון, המשתייכת לקהילת המטיס, אחת הקבוצות הילידיות בקנדה, סיפרה כי גדלה עם תחושת קשר עמוקה לטבע. מבחינתה, הצלת העורב לא הייתה רק פעולה נקודתית של חמלה, אלא תזכורת לכך שכאשר בני אדם שמים לב למה שקורה סביבם, גם המפגשים הקטנים ביותר יכולים להפוך לסיפור גדול.