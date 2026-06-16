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דיווח מטריד

דקירה בגב: ישראל ביקשה מטראמפ את נוסח ההסכם - כך הגיבה ארה"ב

לפי דיווח בישראל, גורמים ישראלים ביקשו בשם ראש הממשלה לראות את הסכם המסגרת שנחתם בין ארה"ב לאיראן - וסורבו | הנשיא אמר היום כי יקריא את ההסכם מילה במילה לתקשורת עוד לפני שיעביר אותו לאישור הקונגרס | תיתכן התנגדות רפובליקנית בסנאט להסכם הכניעה עליו חתם הנשיא טראמפ (מדיני) 

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טראמפ ונתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ארצות הברית סירבה לבקשתה של ישראל לצפות במזכר ההבנות הרשמי שנרקם מול , כך לפי דיווח בחדשות 12.

בעקבות הסירוב האמריקני, במערכת הביטחון ובדרג המדיני בישראל עדיין לא מכירים את הפרטים המלאים והמדויקים של המסמך, אשר צפוי להיחתם ביום שישי הקרוב בשווייץ.

בימים האחרונים התקבלו דיווחים בארה"ב על נסיונות חוזרים ונשנים של ישראל לרגל אחרי מקיימי המשא ומתן מטעם ארה"ב באיראן, מה שמעיד על האפילה בה נתונה ישראל בכל הקשור למגעים.

מזכר ההבנות הנוכחי אמור לשמש בסיס ומסגרת ראשונית לקראת פתיחתן של שיחות המשך לעסקה מקיפה ורחבה יותר, שתכלול גם את תוכנית הגרעין האיראנית. על פי תנאי המזכר, מרגע החתימה הרשמית שנקבעה לסוף השבוע, יועמד לרשות הצדדים פרק זמן של 60 ימים במטרה לגבש הבנות סופיות.

אף על פי שפרטי המסמך לא פורסמו באופן רשמי, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי ההסכם כולל 14 סעיפים שונים. לפי הדיווחים, ההבנות כוללות את הסרת כל הסנקציות על איראן, שחרור של כספים מוקפאים בשווי 24 מיליארד דולרים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז, תוכנית שיקום אמריקנית על סך 300 מיליארדי דולרים לאיראן ותביעה לנסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר כי הפסקת האש בלבנון ויתר הסעיפים הכלולים במזכר ייצאו אל הפועל מיד לאחר מעמד החתימה. בארגון חיזבאללה טענו במקביל כי הממשל בטהרן הבטיח להם שלא ייחתם כל הסכם עם ארצות הברית, אלא אם כן הוא יבטיח באופן מפורש את נסיגתו המלאה של צה"ל מהשטח.

מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי הוא וראש הממשלה מתנגדים באופן מוחלט לדרישות אלו. בהודעה רשמית שפרסם שר הביטחון הובהר כי צה"ל לא ייסוג מלבנון, וכי המדיניות הישראלית בנושא זה נותרת בעינה ללא שינוי חרף הדיווחים על אודות פרטי מזכר ההבנות המסתמן.

נשיא ארצות הברית, , התייחס לנושא במהלך כנס המדינות המתועשות ואמר כי "הלחימה בלבנון נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה, הם יעשו עבודה טובה יותר". הנשיא האמריקני הוסיף בהקשר המדיני כי "יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך יותר לכבד את לבנון".

טראמפ הבטיח לכנס מסיבת עיתונאים שבה "יקריא את המסמך מילה במילה", אך לא נקב במועד המדויק שבו ייחשף הנוסח. הנשיא הגן על המהלך והצהיר כי "יש לנו הסכם טוב עם איראן, זה הסכם הוגן. אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן. יש לנו את הזכות להיכנס לשם בעתיד אם נצטרך, אנחנו לא מחויבים להשקיע שם".

בסיום דבריו ביקש הנשיא האמריקני להרגיע את החששות מפני התחמשותה של טהרן ואמר כי "איראן תחת הסכם לעולם לא תשיג נשק גרעיני. אם איראן תפתח נשק גרעיני או תרכוש או כל דבר אחר - שערי הגיהינום ייפתחו עליהם".

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

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