רשת הטלוויזיה הסעודית אל ערבייה פרסמה את מזכר ההבנות שלטענתה מתגבש בין ארצות הברית לבין איראן. הדיווח מפרט את עיקרי הדברים בראשי פרקים ומציג את ההסכמות המסתמנות בין המדינות, המסתמנים ככניעה מוחלטת של ארה"ב לטובת איראן.

סיום המלחמה בכל החזיתות

הסעיף הראשון קובע כי יתרחש סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, ובכלל זה גם בלבנון. לא ברור בשלב זה אם ישראל תצטרך לסגת פיזית מלבנון, אולם גורמים איראניים וחיזבאללה הבהירו כי לא יהיה הסכם סופי על גרעין כל עוד ישראל לא נסוגה לחלוטין מכל אדמת לבנון.

הסרת המצור הימי

לפי הסעיף השני, ארצות הברית תסיר באופן מיידי את המצור הימי על איראן, ותמנע כל הפרעה בנושא זה.

נסיגת כוחות ארצות הברית

הסעיף השלישי מורה כי ארצות הברית תסיג את כל כוחותיה מהאזור בתוך חודש ימים מרגע ההגעה להסכם הסופי. המשמעות היא שארה"ב תסיר למעשה כל איום מיידי שילחץ על איראן להגיע להסכם בנושא הגרעין והאורניום. האיום של טראמפ להפציץ את איראן אם לא יגיעו להסכם גרעין מתברר אפוא כשקר גס.

שחרור החסימה בהורמוז

בסעיף הרביעי נקבע כי איראן תשחרר את החסימה במצר הורמוז בתוך חודש ימים. עד אז תוכל איראן להמשיך ולהחזיק במצור בזמן שהיא מוכרת נפט באופן חופשי. לפי דיווחים איראניים, בתום שישים הימים תוכל איראן לגבות כספים על מעבר בהורמוז בשיתוף עם עומאן.

תוכנית ל"שיקום" איראן - פיצוי כספי

הסעיף החמישי קובע כי ארצות הברית ושותפותיה האזוריות מתחייבות לגבש תוכנית לשיקום איראן, אשר תהיה במימון של לפחות 300 מיליארד דולרים. מדובר למעשה בפיצוי אמריקני, כאשר הסכום המתואר תואם להערכת הנזק שביצעה איראן לאחר התקיפות הישראליות והאמריקניות כנגדה.

ביטול העיצומים הבינלאומיים

לפי הסעיף השישי, אם ההסכם הסופי ימומש, ארצות הברית תסיר את כל העיצומים המוטלים כיום על איראן, לרבות כל החלטות האומות המאוחדות והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

סוגיית תוכנית הגרעין

בסעיף השביעי איראן מתחייבת כי לעולם לא תייצר נשק גרעיני. סוגיית האורניום המועשר תיפתר בהסכם הסופי, ועד הגעה להסכם כזה מאשרת ארצות הברית להישאר בסטטוס קוו בתוכנית הגרעין האירנית. איראן כבר התחייבה מזמן אובמה שלא לייצר פצצה גרעינית, וחתרה בכל זאת לכך בהעשרת אורניום לרמה סף-צבאית.

אישור ייצוא ושחרור כספים

הסעיף השמיני קובע כי ארצות הברית תאשר ייצוא של נפט גולמי איראני, לרבות תחומי הבנקאות, הביטוח וההובלה. בנוסף לכך, וושינגטון תשחרר את כל הכספים האירניים המוקפאים. ארה"ב מפשירה אפוא את הכספים האיראנים ומכניסה את הרפובליקה האיסלאמית של איראן למערכת הבנקאות העולמית ללא כל התחייבות מצדה של טהרן.

סעיף זה ייכנס לתוקף באופן מיידי.