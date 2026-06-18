מערכת היחסים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו הגיעה בשבועות האחרונים לשפל חסר תקדים.

דיווח נרחב בעיתון וול סטריט ג'ורנל חושף כי בין השניים התנהלו שיחות טלפון קשות וזועמות, על רקע המאמצים האמריקניים לסיים את העימות הצבאי מול איראן.

הנשיא האמריקני הביע תסכול עמוק מההשפעה הכלכלית של המלחמה על ארצו, ובמיוחד מעליית מחירי הדלק. מנגד, ראש הממשלה לחץ להמשיך בקו התקפי ואף עודד את וושינגטון להמתין עם הצעדים הדיפלומטיים. באחת השיחות שעסקו בלחימה בלבנון איבד טראמפ את סבלנותו ותקף את נתניהו באומרו "למה אתה מפוצץ בניינים? תפסיק לפוצץ בניינים".

בסביבת הנשיא האמריקני עלה חשש כי ההאטה הכלכלית העולמית הנובעת מהמלחמה תפגע במעמדו הציבורי. טראמפ אף התבטא בחריפות בפני מקורביו וכינה את ראש הממשלה "*** משוגע" תוך שהוא מציין כי ללא גיבויו נתניהו היה נקלע למאסר. בממשל האמריקני עלו תהיות האם הלחימה מוארכת משיקולים פוליטיים פנימיים בישראל.

בירושלים הופתעו מהודעת הפסקת האש לאחר שהעריכו כי הממשל האמריקני נוטה לאשר תקיפות נוספות. נתניהו הזהיר את טראמפ מפני חתימה על הסכם שאינו בר פיקוח ופנה אליו בשאלה "דונלד, איך אתה מתכוון לוודא את זה?". ראש הממשלה ביקש פגישה דחופה עם הנשיא לאחר שהתברר כי ההסכם מתגבש ללא תיאום.

הידרדרות זו מגיעה לאחר תקופה של שיתוף פעולה ביטחוני הדוק וחסר תקדים בין הצבאות. במהלך המלחמה הוענק לטראמפ העתק מוזהב של הביפרים ששימשו לפגיעה באנשי חיזבאללה, מחווה אשר הותירה עליו רושם עמוק באותה העת. מומחים מציינים כי נתניהו חשש תמיד מהאופי ההפכפך של הנשיא אך האמין ביכולתו לשכנעו.

העימותים בחדרים הסגורים לוו גם באמירות פומביות שהתפרשו בירושלים כפגיעה במעמד המדינה. טראמפ ציין בריאיון כי נתניהו מבקש ממנו רשות לפעולותיו והוסיף "הוא קורא לנו הגדול, והוא הקטן". בהזדמנות אחרת התבטא הנשיא לגבי הבחירות הקרובות בישראל ותהה בקול רם האם ראש הממשלה בכלל מעוניין להמשיך בתפקידו.

במקביל לחילוקי הדעות, חתמו הלילה ארצות הברית ואיראן על מזכר הבנות רשמי בארמון ורסאי שבצרפת. במסגרת ההבנות התחייבה טהרן לפתוח לחלוטין את מצר הורמוז לשיט, ובתמורה תסיר וושינגטון את המצור הכלכלי ותאפשר את חידוש מכירת הנפט בשווקים הבינלאומיים. הדיונים על פרויקט הגרעין נדחו לחודשיים הקרובים.

בטהרן חגגו את ההסכם והגדירו אותו כהישג מובהק אל מול הממשל האמריקני. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הצהיר כי "ידינו על ההדק. מזכר ההבנות הוא מסמך של תבוסת אמריקה". במשרד החוץ האיראני הבהירו כי יכולות הטילים של המדינה אינן עומדות לדיון או למשא ומתן בשום שלב.

השלב הבא ביישום מזכר ההבנות צפוי להפתח כבר מחר עם תחילת השיחות המדיניות בשווייץ. ממשרד החוץ בשווייץ נמסר כי נציגי המדינות ייפגשו בבורגנשטוק יחד עם המתווכות מקטאר ומפקיסטן כדי לדון בפרטים. לשכת ראש הממשלה בישראל בחרה שלא להגיב לפרסומים, בעוד מהבית הלבן נמסר כי לא מופעל לחץ על הנשיא.