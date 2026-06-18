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תא הנוסעים התמלא עשן

רגעי אימה בטיסה: בטרייה נטענת של נוסע החלה לעלות באש - כך זה נגמר | צפו

רגעי דרמה נרשמו בטיסה פנימית בסין של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס, כאשר בטרייה נטענת של נוסע החלה להוציא עשן וגרמה לבהלה רבה בתא הנוסעים | הדיילים השתלטו במהירות על השריפה, תוך שימוש בבקבוקי מים שברשותם | כך זה נראה (תעופה)

כיבוי השריפה במטוס
כיבוי השריפה במטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מטוס איירבוס A320-271N של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס נאלץ לבצע נחיתה מהירה ביום שלישי בשדה התעופה ג'יאנג לאחר שסוללת אנרגיה של נוסע התחממה והחלה לפלוט עשן רב בתא הנוסעים.

צוות הנוסעים נקט בפעולות חירום מיידיות כדי להשתלט על המצב, תוך שימוש בבקבוקי מים מינרליים שהיו ברשותם. כשלבסוף המטוס נחת בבטחה ללא דיווחים על פגיעות בנוסעים או בצוות.

תא הנוסעים אפוף עשן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המושב שניזוק (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תקרית זו מתווספת לחששות גוברים בנוגע לבטיחות סוללות ליתיום על גבי מטוסים מסחריים ומעלה שאלות חדשות בנוגע לשאלה האם יש צורך בתקנות מחמירות יותר בנוגע לסוללות ליתיום.

מזה זמן רב שבעולם התעופה מחמירים נהלים לאחר רצף של תקריות דומות הקשורות בסוללות אנרגיה שהתרחשו לאחרונה, דבר המדגיש את חששות הבטיחות המתמשכים של חברות תעופה בנוגע למכשירים אלה.

שריפהמטוסבטריה
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