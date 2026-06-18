תא הנוסעים התמלא עשן רגעי אימה בטיסה: בטרייה נטענת של נוסע החלה לעלות באש - כך זה נגמר | צפו רגעי דרמה נרשמו בטיסה פנימית בסין של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס, כאשר בטרייה נטענת של נוסע החלה להוציא עשן וגרמה לבהלה רבה בתא הנוסעים | הדיילים השתלטו במהירות על השריפה, תוך שימוש בבקבוקי מים שברשותם | כך זה נראה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 15:11