מטוס איירבוס A320-271N של חברת התעופה הסינית טיינג'ין איירליינס נאלץ לבצע נחיתה מהירה ביום שלישי בשדה התעופה ג'יאנג לאחר שסוללת אנרגיה של נוסע התחממה והחלה לפלוט עשן רב בתא הנוסעים.
צוות הנוסעים נקט בפעולות חירום מיידיות כדי להשתלט על המצב, תוך שימוש בבקבוקי מים מינרליים שהיו ברשותם. כשלבסוף המטוס נחת בבטחה ללא דיווחים על פגיעות בנוסעים או בצוות.
תקרית זו מתווספת לחששות גוברים בנוגע לבטיחות סוללות ליתיום על גבי מטוסים מסחריים ומעלה שאלות חדשות בנוגע לשאלה האם יש צורך בתקנות מחמירות יותר בנוגע לסוללות ליתיום.
מזה זמן רב שבעולם התעופה מחמירים נהלים לאחר רצף של תקריות דומות הקשורות בסוללות אנרגיה שהתרחשו לאחרונה, דבר המדגיש את חששות הבטיחות המתמשכים של חברות תעופה בנוגע למכשירים אלה.
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