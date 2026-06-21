כיכר השבת
"איבדנו מנוע"

אימה באוויר: מנוע המטוס התלקח ועלה באש באמצע הטיסה - כך זה נגמר

טיסה של ענקית התעופה יונייטד איירליינס שהייתה בדרכה למינכן ביצעה נחיתת חירום בשדה התעופה הבין-יבשתי ג'ורג' בוש ביוסטון עקב שריפה שפרצה במנוע הימני מיד לאחר ההמראה | נוסעים  דיווחו ששמעו רצף של 15 פיצוצים חזקים ועקביים שהורגשו בתא הנוסעים כאשר להבות פרצו מהכנף הימנית (תעופה)

המטוס בזמן הנחיתה עם המנוע הבוער (צילום מסך לפי סעיף 27א)

אימה באוויר: מטוס בואינג 777-200ER של ענקית התעופה יונייטד איירליינס שהיה בדרכו למינכן ביצע נחיתת חירום בשדה התעופה הבין-יבשתי ג'ורג' בוש ביוסטון ב-19 ביוני 2026 לאחר שפרצה שריפה במנוע הימני מיד לאחר ההמראה.

צוות הטיסה הוציא קריאה חירום לבקרת התנועה האווירית, ודיווח כי המטוס איבד מנוע. נוסעים שהיו על הסיפון, דיווחו על שמעו רצף של 15 פיצוצים חזקים ועקביים שהורגשו בתא הנוסעים כאשר להבות פרצו מהכנף הימנית.

הטייסים עצרו את טיפוס הגובה שלהם בגובה 3,000 רגל, ונחתו כ-40 דקות לאחר ההמראה הראשונית. שירותי החירום פגשו את המטוס על המסלול כדי לטפל בבעיית המנוע.

יונייטד איירליינס אישרה שכל 267 הנוסעים ו-13 אנשי הצוות ירדו בשלום וללא פגיעות. כאשר במקביל, המטוס בן ה-27 הושבת זמנית לצורך בדיקות תחזוקה.

שריפהנחיתת חירוםתקלה במנועיונייטד איירליינס
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר