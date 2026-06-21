אימה באוויר: מטוס בואינג 777-200ER של ענקית התעופה יונייטד איירליינס שהיה בדרכו למינכן ביצע נחיתת חירום בשדה התעופה הבין-יבשתי ג'ורג' בוש ביוסטון ב-19 ביוני 2026 לאחר שפרצה שריפה במנוע הימני מיד לאחר ההמראה.

צוות הטיסה הוציא קריאה חירום לבקרת התנועה האווירית, ודיווח כי המטוס איבד מנוע. נוסעים שהיו על הסיפון, דיווחו על שמעו רצף של 15 פיצוצים חזקים ועקביים שהורגשו בתא הנוסעים כאשר להבות פרצו מהכנף הימנית.

הטייסים עצרו את טיפוס הגובה שלהם בגובה 3,000 רגל, ונחתו כ-40 דקות לאחר ההמראה הראשונית. שירותי החירום פגשו את המטוס על המסלול כדי לטפל בבעיית המנוע.

יונייטד איירליינס אישרה שכל 267 הנוסעים ו-13 אנשי הצוות ירדו בשלום וללא פגיעות. כאשר במקביל, המטוס בן ה-27 הושבת זמנית לצורך בדיקות תחזוקה.