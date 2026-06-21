המשלחת האמריקנית ביקשה תמונה משותפת עם מקבילתה האיראנית במהלך הפגישה באתר הנופש השוויצרי, כך לפי דיווחים המתקבלים בשעה האחרונה.

אלא שמאותם דיווחים עולה כי המשלחת האיראנית סירבה להצטלם יחד עם האמריקנים ועזבה את החדר.

עוד עולה מהדיווח המדהים שפרסם הכתב עמית סגל, כי האמריקנים תכננו להוציא תמונה "חזקה" שתשקף שלום של טראמפ במזרח התיכון, בדמות לחיצת ידיים הדדית, גם לכך סירבו האיראנים.

מוקדם יותר נאם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס על "שלום במזרח התיכון", כשמאחוריו דגל איראן לצד קטאר, פקיסטן וארה"ב.

פרשנים אמרו עוד כי העובדה שארה"ב שיגרה את סגן נשיא ארה"ב, בעוד איראן הסתפקה בדרג נמוך יותר של שר חוץ, מדגישה את תחושת העליונות של איראן למול הכניעה האמריקנית.

בראש המשלחת האיראנית לשיחות המשא ומתן בבורגנשטוק שבשוויץ עומד יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף.

לצידו משתתפים במשלחת ובשיחות בכירים נוספים מהממשל בטהראן: