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ההשפלה לשיא חדש: ואנס ביקש תמונה משותפת עם האיראנים - הם סירבו

ההשפלה האיראנית כלפי ארצות הברית הגיעה היום לשיא חדש כאשר האמריקנים ביקשו תמונה משותפת ולחיצת יד עם מקביליהם האיראנים, שסירבו למחווה | בעוד ארה"ב שיגרה את סגן הנשיא - האדם השני בהיררכיה לפי החוק האמריקני, האיראנים הסתפקו ביו"ר הפרלמנט ושר החוץ (מדיני) 

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המשלחת האיראנית מגיעה למלון בשוויץ
המשלחת האיראנית מגיעה למלון בשוויץ| צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

המשלחת האמריקנית ביקשה תמונה משותפת עם מקבילתה האיראנית במהלך הפגישה באתר הנופש השוויצרי, כך לפי דיווחים המתקבלים בשעה האחרונה.

אלא שמאותם דיווחים עולה כי המשלחת האיראנית סירבה להצטלם יחד עם האמריקנים ועזבה את החדר.

עוד עולה מהדיווח המדהים שפרסם הכתב עמית סגל, כי האמריקנים תכננו להוציא תמונה "חזקה" שתשקף שלום של טראמפ במזרח התיכון, בדמות לחיצת ידיים הדדית, גם לכך סירבו האיראנים.

מוקדם יותר נאם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס על "שלום במזרח התיכון", כשמאחוריו דגל לצד קטאר, פקיסטן וארה"ב.

פרשנים אמרו עוד כי העובדה שארה"ב שיגרה את סגן נשיא ארה"ב, בעוד איראן הסתפקה בדרג נמוך יותר של שר חוץ, מדגישה את תחושת העליונות של איראן למול הכניעה האמריקנית.

בראש המשלחת האיראנית לשיחות המשא ומתן בבורגנשטוק שבשוויץ עומד יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף.

לצידו משתתפים במשלחת ובשיחות בכירים נוספים מהממשל בטהראן:

  • עבאס עראקצ'י – שר החוץ האיראני.
  • מושל הבנק המרכזי של איראן.
  • סגן שר הנפט האיראני.

איראןשוויץג'יי די ואנס
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2
לא יאומן לאיזה שפל אמריקה הגיעה, וואנס עוד ילמד מי הם האירנים
צבי
1
זה העונש של מדינת ישראל על רדיפת לומדי התורה, איבדו את ידידם האחרון והפכו למצורעים, מתי ילמד שאם לומדי התורה לא רודפים, מדינת ישראל נהייתה הגרוע במדינות העולם ברדיפת הדת והחרדים
חיים

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