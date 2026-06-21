אסון בארצות הברית: שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל

טרגדיה: שלושה ישראלים נהרגו הלילה (בין ראשון לשני שעון ארה"ב) בהתרסקות מטוס חד-מנועי קל ליד העיר בואי במדינת מרילנד שבארה"ב. כך הודיעה המשטרה המקומית. לפי הרשויות, המטוס מסוג Piper PA-28 התרסק באזור מחוז הנסיך ג'ורג'. המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה של ארה"ב (NTSB) פתחה בחקירת נסיבות המקרה.

התאונה הקטלנית התרחשה בסביבות חצות הלילה (שעון ארה"ב) בעיר בואי (Bowie) שבמרילנד. על פי הערכות ראשוניות של חוקרי התעופה, המטוס הקל המריא מאושן סיטי שבניו ג'רזי, והיה בדרכו למחוז מונטגומרי במרילנד כשהתרסק מסיבה שאינה ברורה. המטוס, על פי הדיווחים, היה חלק מבית הספר לטיסה באזור והטיסה יצאה לצורך אימון.

ברשויות המקומיות ציינו כי הטייס ושני הנוסעים היו האנשים היחידים על סיפון כלי הטיס בזמן האירוע. מוקדי החירום המקומיים הוזנקו למקום לאחר שקיבלו הודעת מצוקה אוטומטית המופעלת בזמן תאונות קשות ("iPhone crash notification").

כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה ניהלו חיפושים נרחבים בחשיכה במשך קרוב לארבע שעות, עד שאיתרו את שרידי המטוס בשעה 3:45 לפנות בוקר. כלי הטיס התרסק באזור מיוער, הסמוך מאוד לשכונת מגורים ולגן משחקים מקומי. על פי הדיווחים, שדה השברים של המטוס התפרס על פני כ-30 מטרים.

אלינור רוסו, אחראית המדיה במשטרת מרילנד מסרה כי "היה חשוך, בלי אורות. בחקירה ייבדק אם זה הגיוני להוציא טיסות כאלו בלילה". לדבריה, "בשלב זה, אנחנו לא יודעים מה קרה בין ניו ג'רזי למרילנד. אין לנו עדי ראייה או כל עדות אחרת למקרה".