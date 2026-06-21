בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ בשעה האחרונה, אותם פרסם ברשת החברתית שלו ובמסגרת ראיון שהעניק לרשת 'פוקס', האיראנים הודיעו כי הם מקפיאים לעת עתה את השיחות.

העולם המערבי עומד משתומם למול ההתנהלות התמוהה של האמריקאים בראשות ג'יי די ואנס, שניגשו לשיחות המשא ומתן בזמן שמצר הורמוז נסגר שעות לפני כן על ידי משמרות המהפכה.

בעוד גורמים רשמיים טענו כי מיצר הורמוז נותר פתוח, בדיקה מהירה העלתה כי אך ורק ספינות איראניות הורשו לעבור במצר בשעות האחרונות.

מוקדם יותר הגיב הנשיא טראמפ לפעולה האיראנית בראיון ל'פוקס', ואיים שוב להפציץ באיראן אם מצרי הורמוז לא ייפתחו.

בשיחה עם רשת הולוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש"ארצות הברית יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

כאמור, בעקבות איומיו של טראמפ הודיעה איראן למתווכות, כך לפי הדיווחים, כי היא מקפיאה את שיחות המשא ומתן וחוזרת להתייעצות.

אולם, מדיווחים אחרים עלה כי הסבב הראשון הסתיים בין הצדדים וכי האיראנים ממשיכים לשוחח עם קטאר.

לפי דיווח בתסנים, איראן גם זועמת על כך שארה"ב טרם הסירה את הסנקציות מעל הנפט האיראני כפי שהתחייבה מלכתחילה במזכר ההבנות. "השיחות יימשכו אחרי שהנפט ישוחרר וישראל תפסיק את פעולותיה בלבנון", נמסר.

בינתיים, מצר הורמוז ממשיך להיות פתוח לרווחה עבור האיראנים, אולם סגור עבור ספינות מערביות.