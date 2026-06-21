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דיווח | בעקבות איומי טראמפ: האיראנים הודיעו למתווכות על הקפאת השיחות

לפי דיווח ברשת, איראן הודיעה למתווכות על הקפאת השיחות בעקבות איומיו האחרונים של דונלד טראמפ בראיון לפוקס וברשת החברתית שלו | האיראנים הודיעו כי הם מתייעצים עם טהרן באשר להמשך | מדיווח אחר עולה כי סבב ראשון בין הצדדים הסתיים בהצלחה בשוויץ (חדשות) 

3תגובות

בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ בשעה האחרונה, אותם פרסם ברשת החברתית שלו ובמסגרת ראיון שהעניק לרשת 'פוקס', האיראנים הודיעו כי הם מקפיאים לעת עתה את השיחות.

העולם המערבי עומד משתומם למול ההתנהלות התמוהה של האמריקאים בראשות ג'יי די ואנס, שניגשו לשיחות המשא ומתן בזמן שמצר הורמוז נסגר שעות לפני כן על ידי משמרות המהפכה.

בעוד גורמים רשמיים טענו כי מיצר הורמוז נותר פתוח, בדיקה מהירה העלתה כי אך ורק ספינות איראניות הורשו לעבור במצר בשעות האחרונות.

מוקדם יותר הגיב הנשיא טראמפ לפעולה האיראנית בראיון ל'פוקס', ואיים שוב להפציץ ב אם מצרי הורמוז לא ייפתחו.

בשיחה עם רשת הולוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש" יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

כאמור, בעקבות איומיו של טראמפ הודיעה איראן למתווכות, כך לפי הדיווחים, כי היא מקפיאה את שיחות המשא ומתן וחוזרת להתייעצות.

אולם, מדיווחים אחרים עלה כי הסבב הראשון הסתיים בין הצדדים וכי האיראנים ממשיכים לשוחח עם קטאר.

לפי דיווח בתסנים, איראן גם זועמת על כך שארה"ב טרם הסירה את הסנקציות מעל הנפט האיראני כפי שהתחייבה מלכתחילה במזכר ההבנות. "השיחות יימשכו אחרי שהנפט ישוחרר וישראל תפסיק את פעולותיה בלבנון", נמסר.

בינתיים, מצר הורמוז ממשיך להיות פתוח לרווחה עבור האיראנים, אולם סגור עבור ספינות מערביות.

ארה"באיראןהסכם עם איראן

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2
עושים מטראמפ בדיחה. חרפה ממש. בעז"ה זה יהיה לטובה לנו
צבי הירש
1
חוצפה שאין כדוגמתה האיראנים האלה מתנים את המשך השיחות בזה שישראל תפסיק בלבנון... מי הם בכלל שיגידו לצבא שלנו מה לעשות בזמן שחיזבאללה יורים עלינו?? שטראמפ יקח להם את המצר וזהו
וייס
שטראמפ יעלה לישון וזהו
מישהי

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