הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם המקורב לנשיא טראמפ אמר היום (ראשון) בראיון ל-CBS כי שוחח עם נשיא ארה"ב ביום שישי האחרון במשך 4.5 שעות.

לינדזי גראהם פתח את דבריו בהערכה ברורה לגבי הצעדים הבאים של הממשל בוושינגטון. גראהם הבהיר כי הכישלון הדיפלומטי יוביל לתגובה נחרצת של הנשיא לשעבר בנתיבי השיט הבינלאומיים במפרץ הפרסי.

​בהתייחסו לשלב הראשון אמר גראהם כי "הנה מה שאני חושב שיקרה בהמשך. אם העסקה הזו תיכשל, הנשיא טראמפ הולך להשתלט על מצר הורמוז בכוח. ארצות הברית תשלוט במצר הורמוז, אנחנו נגבה תשלום מכל אלו שעוברים שם כדי לשלם על המבצע, ואנחנו הולכים להרחיב את הסכמי אברהם בשנת 2026", אמר גראהם שעומד בקרוב לבחירתו מחדש בסנאט.

"אנחנו הולכים להביא את ערב הסעודית להצטרף להסכמי אברהם, וזה השינוי הגדול ביותר ב-5,000 שנה במזרח התיכון. ואם איראן תערער על השליטה במצר הורמוז על ידי ארצות הברית, אנחנו נשמיד אותם. אז לכל האנשים שמקשיבים, אם המאמץ הדיפלומטי הזה ייכשל, הנשיא טראמפ הולך לקחת את מצר הורמוז, אנחנו ננהל אותו".

​בהמשך דבריו התמקד גראהם בהרחבת המהלכים המדיניים באזור ובסיום הסכסוך ההיסטורי. הוא הדגיש כי המהלך ילווה בשינוי דרמטי של המדיניות הצבאית מול תוקפנות מצד שלוחותיה של טהרן.

​הסנאטור סיכם את חזית המדיניות החדשה ואמר כי "אנחנו ננסה להביא את ערב הסעודית להצטרף להסכמי אברהם ולסיים את הסכסוך הערבי-ישראלי בשנת 2026, ואם איראן תמשיך לתקוף את ישראל ולבנון, המדיניות החדשה תהיה שאנחנו נכה באיראן. אז לאיראנים, אם אתם מקשיבים, כשאתם משתמשים בחיזבאללה כדי לתקוף את ישראל, אני חושב שהמדיניות החדשה תהיה" תקיפה ישירה נגדכם.