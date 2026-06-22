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תיעוד דרמטי: צעיר תיעד את הרגע בו טורנדו השמיד את ביתו - בזמן שהוא בפנים

צעיר מאילינוי תיעד את הרגע בו טורנדו עבר מעל הבית שלו - והפך אותו לעיי חרבות בזמן שהוא בפנים | צפו בתיעוד מארצות הברית שחרך את הרשתות (בעולם) 

תיעוד דרמטי שחרך את הרשתות מציג את הרגע בו סופת טורנדו השמידה בית - בזמן שהצעיר שתיעד את האירוע נכח בבית באותה עת.

טראבור ג'ייסון קרק תיעד את עצמו באפינגהאם שבמדינת אילינוי, בעת ששהה במחסה מפני סערה מתפתחת.

בשלב זה של התיעוד נראה קרק כשהוא מביט סביבו ומזהיר מפני הסכנה המתקרבת באומרו "אחי, יש טורנדו בחוץ ממש עכשיו" בעוד עוצמת הרוחות הולכת וגוברת.

בתוך שניות ספורות פגעה סופת הטורנדו בעוצמה ישירות במבנה, דבר שהוביל לחשכה מוחלטת בתוך הבית ולרעשי קריסה חזקים שנשמעו היטב ברקע.

לאחר שהרוחות נרגעו מעט הציג התיעוד את ממדי החורבן המלאים, כאשר הגג נתלש לחלוטין, שברי מבנה רבים התפזרו ודם נראה על ידו של המצולם.

בסיום הסרטון נראה קרק ההמום כשהוא מביט לעבר השמים החשופים ואומר "אלוהים שלי. מה בעולם הרגע קרה? או, אני צריך לחזור אל מתחת לשם" ומחפש שוב מחסה.

ארה"באילינויטורנדו

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