ביטול מלא של משטר הסנקציות המורכב נגד איראן, המשתרע על פני יותר מארבעה עשורים, מציב אתגרים משפטיים, פוליטיים ותהליכיים קשים אשר פתרונם עשוי להימשך שנים ארוכות, כך לפי ניתוח שביצעו כתבי 'רויטרס'.

המורכבות הבירוקרטית נובעת משילוב של צווים נשיאותיים, חקיקה רחבה של הקונגרס ומערכות פיקוח בינלאומיות של האו"ם והאיחוד האירופי, שנועדו להגביל את טהרן מאז שנת 1979.

"יש לך את קן הסנקציות הסבוך הזה, וזה לא רק צווים נשיאותיים, אלו סנקציות של הקונגרס", הסביר חואן זראטה, סגן היועץ לביטחון לאומי ללוחמה בטרור לשעבר. מאט צווייג, מנהל מדיניות ועוזר לשעבר בוועדת החוץ של בית הנבחרים, הוסיף כי "כל ניסיון להסיר באופן מקיף שכבה אחר שכבה של סנקציות יהיה כמו קילוף בצל - ויחשוף את הממשל לא רק למורכבויות משפטיות אלא גם לסיכונים פוליטיים".

האתגר התהליכי מתעורר על רקע מזכר הבנות בן 14 נקודות שנחתם בשבוע שעבר, לפיו ארצות הברית תחל לבטל סנקציות במסגרת לוח זמנים שייקבע בתוך 60 יום. משרד האוצר האמריקאי כבר הוציא רישיון כללי זמני התקף עד ה-21 באוגוסט, המתרת ייצור, אספקה ומכירה של נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים מאיראן, לצד הקלות זמניות בתחומי הבנקאות, הביטוח והתחבורה.

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ההפוגה הזמנית עשויה להניב לאיראן עד 3 מיליארד דולרים בחודשיים הקרובים, סכום שיכול לצמוח לעשרות מיליארדי דולרים אם ההקלות יהפכו לקבועות ויאפשרו לטהרן למכור נפט לרוכשים נוספים מעבר לסין, שמחזיקה כיום בכ-90 אחוזים מהייצוא האיראני. עם זאת, ג'רמי פאנר, בכיר לשעבר במערך הסנקציות, הדגיש כי רק "הסרת אלפי ישויות מרשימות הסנקציות תיקח למשרד לפיקוח על נכסים זרים לפחות שנה (!)".

במקביל לקשיים בקונגרס, שם נשמעת ביקורת רפובליקנית חריפה, קיימים חששות לגבי העברת הכספים לגורמים חמושים. סטפני קונור, בכירה לשעבר במשרד האוצר האמריקאי, ציינה בשיחה עם רויטרס כי "יש מספר סוגיות קוצניות מעורבות", ותהתה "האם אנחנו באמת הולכים לאפשר לכסף להתחיל לזרום למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן?". משטר הסנקציות הנוכחי נותר נרחב, ומאז תחילת שנת 2025 לבדה הוטלו מגבלות על יותר מ-1,000 בני אדם, כלי שיט ומטוסים.

במגזר הפרטי שורר חוסר אמון מוחלט לגבי יציבות המהלך בשל חוקים המאפשרים לנפגעי טרור לתבוע חברות מסחריות, לצד סנקציות נפרדות של בריטניה ומדינות נוספות.

זראטה הבהיר כי "כבר שחקנו את השווקים עם הסיכון של עשיית עסקים עם או דרך איראן, אז אתה לא יכול פשוט ללחוץ על מתג ולהגיד, 'הו, עכשיו זה בסדר לעשות עסקים עם איראן'". ברט אריקסון, מנהל בחברת ייעוץ סיכונים, סיכם כי "אנחנו לא נראה התחייבויות מסיביות של מיליארדי דולרים עד שהדברים יהיו הרבה יותר מבוססים ויציבים מבחינה פוליטית. יש פשוט דרך ארוכה לעבור".

במילים אחרות, משקיעים יחששו לבצע עסקאות עם איראן מחשש לתביעות משפטיות, בעקבות עשרות שנים של סנקציות על גופים שונים במדינה.