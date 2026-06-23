השפל החדש של טראמפ - זו המשמעות מאחורי הצעד המסוכן

במספר הזדמנויות בימים האחרונים, הדגישו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וסגנו ג'יי די ואנס כי כלל הנכסים האיראנים המוקפאים שיופשרו, יועברו לטובת סיוע הומניטרי לעם האיראני.

אותו עם איראני, לו קרא טראמפ לצאת לרחובות ולהתנגד למשטר הטרור ולאחר מכן הפקיר לכדורי הבאסיג', צפוי "להנות" מהפשרת הנכסים המוקפאים בצורת אוכל וסיוע - מתנת אמריקה.

"הם צריכים את זה", כתב היום טראמפ ברחמים מעושים ברשת החברתית שלו, שעה שהוא מנסה לשכנע את המערב כי העברת מיליארדים למשטר הטרור אינם אלא "סיוע" לעם הרעב.

יתר על כן, טראמפ הדגיש כי כלל הנכסים המוקפאים ישמשו לרכישת מזון 'מייד אין אמריקה', כך שבמקום שהכסף ייכנס לחשבונותיו של משמרות המהפכה, הוא יעשיר את חשבונות הבנק של החקלאים האמריקאים.

אחרי התבוסה המשפילה שחוותה ארה"ב בחתימתה על ההסכם המביש מול איראן, מנסה נשיא ארה"ב למזער נזקים.

אגב, לא ברור כלל אם ארה"ב אכן יכולה לדרוש כי הנכסים המוקפאים ישמשו לצרכים הומניטריים מרכישה אמריקנית. ככל הידוע, סעיף כזה אינו כלול במזכר ההבנות שנחתם לאחרונה בין ארה"ב לאיראן, מה שמצביע על כך שהדבר תלוי לכאורה ברצונם הטוב של האיראנים לספק אתנן פוליטי למצביעים הרפובליקנים.

אך גם אם כלל הנכסים המוקפאים אכן יועברו לעם עצמו - חיטה, סויה ותירס שגודלו בארה"ב, מדובר בלא יותר מאשר עוד 'תרגיל מסריח' שעושה לנו מר טראמפ לטובת השקט הנפשי שלו בבחירות הקרובות.

המשוואה פשוטה: הכסף והאוכל שיועברו לעם האיראני באמצעות ארצות הברית של אמריקה ישחררו מיליארדים רבים השוכבים במרתפי משמרות המהפכה לטובת טרור וייצור טילים.

בכך טועה טראמפ פעמיים: מלבד העובדה שארה"ב משחררת דה-פקטו כסף רב שהיה אמור לשמש לצרכים הומניטריים וישמש כעת לטרור, ארה"ב לוקחת על עצמה בטעות משימה נוספת: לזון את העם האיראני הרעב הנאנק תחת עול המשטר.

כעת, זו אינה אחריותו של משטר הטרור לספק את צרכיו של העם המתנגד למשטר - אלא זו של ארה"ב.

וכי מר טראמפ וסגנו אינם מודעים לחשבון הפשוט? ברור שכן. הם מודעים היטב לכך שכל כסף שייכנס לאיראן יגיע בסוף בדרך זו או אחרת למשמרות המהפכה, לחיזבאללה (איתם טראמפ אמר שהוא רוצה לדבר), לחות'ים ולמיליציות בעיראק. אם לא בדרך ישירה - אז בדרך עקיפה.

אך החלק השפל מכל הוא זה בו הדגישו טראמפ וואנס את טובתם של החקלאים האמריקנים, כביכול הם אלו שייהנו מהפשרת הנכסים האיראנים, צעד דרמטי כאמור שישמן את הטרור העולמי האיראני.

כך מבהיר טראמפ לישראל: "מה שיקרה לכם בעקבות הצעד הזה פשוט לא מעניין אותי. תתמודדו עם הטילים, תתמודדו עם איראן לבד. העיקר שהחקלאי הרפובליקני מטקסס יידע שבזכותי הוא התעשר מכסף איראני".

בינתיים, ישראל יושבת בשקט, אינה מגיבה לחוסר האחריות המדהים של טראמפ כלפי משטר הטרור. כך או כך, נתניהו הבהיר כי הוא אינו רואה את עצמו מחויב לאותו הסכם כניעה.

ברבות הימים, כאשר האיום המיידי מאיראן יחזור - והוא יחזור, ישראל תיאלץ להתמודד לבד מול האיום האיראני, והיא אכן תעשה זאת, בעזרת השם.