מקורות באכיפת החוק בארצות הברית חשפו כי פתק שני מהחוטפים בישר על מותה של ננסי גאת'רי. החוקרים בודקים את האותנטיות של פניות שונות שהתקבלו בכלי תקשורת במהלך חמשת חודשי החקירה.

חקירת היעלמותה של ננסי גאת'רי, אמה של מגישת הטלוויזיה המוכרת סוואנה גאת'רי, מתנהלת תחת מאמצים תהליכיים קדחתניים של הבולשת הפדרלית ומשרד השריף באריזונה. רשת סי-אן-אן דיווחה מפי מקורות באכיפת החוק כי המשטרה בוחנת פתק כופר שני שהתקבל, המצביע על סיבוך משמעותי ומדווח כי החטופה אינה בין החיים.

החוקרים שדנים בפרטי המקרה מאמינים כי מדובר בערוץ תקשורת ישיר ואותנטי מול החוטפים, אשר שלחו תחילה דרישה לתשלום מיליוני דולרים. במכתב השני, שהגיע לידי גורמי תקשורת, נטען כי האישה מתה זמן קצר לאחר שנחטפה מביתה, אך מצוין בו כי החוטפים לא התכוונו לגרום למותה.

כלי התקשורת שקיבלו את הפתקים הסכימו לבקשת גורמי אכיפת החוק והמשפחה לעכב את פרסום התוכן, זאת במטרה לאפשר למשטרה לאמת פניות עתידיות של החשודים. המשפחה עצמה שיחררה סרטון וידאו מבוקר שבו פנתה המגישה ישירות אל הגורמים ואמרה "קיבלנו את המסר שלכם, ואנחנו מבינים".

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במקביל, מייסד אתר הרכילות טי-אם-זי הארווי לוין הבהיר כי המיילים שהגיעו למערכת שלו הציעו מידע תמורת מאה אלף דולרים, ובהם נכתב כי היא "מבוהלת אך בסדר". משרד השריף במחוז פימה מסר כי החיפושים אחר האישה, שנראתה לאחרונה ב-1 בפברואר כשאדם חמוש ורעול פנים נכנס לביתה, נותרים פעילים.