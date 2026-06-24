​מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו פתח בסיור מדיני בן שלושה ימים במזרח התיכון, שמטרתו להרגיע את בעלות הברית באזור המפרץ הפרסי המתנגדות לחלק מהסעיפים בהסכם הביניים החדש שנחתם עם איראן.

​במסגרת החלטת הממשל האמריקני, רוביו החליט שלא לכלול את ישראל במסלול ביקורו הנוכחי ודילג עליה לחלוטין, וזאת על אף מחאות והתנגדות מצד הדרג המדיני בירושלים בנוגע לוויתורים שניתנו לטהראן בהסכם.

ההערכה היא כי ההתנהלות נובעת מכך שהממשלה האמריקני מודע היטב לעמדותיה של ישראל, ומאמין כי לא יצליח לשכנע את נתניהו ואנשיו בנוגע להסכם.

​הביקור המדיני הנוכחי, שמתחיל באיחוד האמירויות הערביות וימשיך לכווית, מהווה את המשימה הדיפלומטית רמת הדרג הראשונה של רוביו מאז הושג ההסכם בשבוע שעבר, שנועד לסיים את העימות הצבאי שנמשך ארבעה חודשים.

​במקביל לתחילת הביקור, אישר הסנאט האמריקני החלטה המורה לנשיא דונלד טראמפ לעצור את הפעולות הצבאיות נגד הממשל באיראן. רוביו עצמו כמעט שלא היה מעורב באופן גלוי במגעים הדיפלומטיים מול איראן בשבועות האחרונים.

​מי שהוביל את סבב השיחות המכריע בשווייץ במהלך סוף השבוע האחרון היה סגן הנשיא ג'יי די ואנס. עם נחיתתו בנמל התעופה באבו דאבי, נשאל מזכיר המדינה אם הוא מתכוון לעסוק בחששות ואי השקט של המדינות השותפות.

​רוביו השיב לשאלות העיתונאים באבו דאבי ואמר כי "זה בהחלט יעלה בדיונים האלה". מזכיר המדינה האמריקני ציין בנוסף כי הצדדים ידונו בפרטים משלימים שונים שאינם מופיעים בתוך מזכר ההבנות הרשמי שנחתם בין המדינות.

​בעלות הברית של ארצות הברית במפרץ הביעו אכזבה וספקנות רבה מהתנאים שקבע הנשיא טראמפ, שלטענתן מעניקים פרסים נדיבים מדי לאויב האזורי המשותף. הביקורת המרכזית מתמקדת בקרן השיקום האיראנית המתוכננת.

​הקרן המדוברת מוערכת בכ-300 מיליארד דולר, והמנהיגים המקומיים חוששים כי המשטר בטהראן ינצל את המשאבים הללו כדי לבנות מחדש את כוחותיו הצבאיים. ההסכם המדובר גם אינו כולל הגבלות כלשהן על תוכנית הטילים הבליסטיים.

​היעדר הטיפול בסוגיית הטילים והכטב"מים מעורר דאגה עמוקה בנסיכויות המפרץ, אשר ספגו פגיעות ישירות במהלך חודשי הלחימה. התקיפות הללו הובילו לאבדות בקרב אזרחים ולפגיעה קשה בכלכלה המקומית עקב בריחת עובדים זרים.

​החששות גברו בעקבות דיווחים על כך שאיראן הקימה רשת של תאים חשאיים בעיראק, אשר ביצעו במהלך החודשים אפריל ומאי לפחות שבע תקיפות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים נגד יעדים בערב הסעודית, בכווית ובאיחוד האמירויות.