טראמפ חוגג ניצחון

בסרטון שפרסם דונלד טראמפ ברשתות החברתיות, הוא יוצא למתקפה חזיתית נגד המשטר האיראני ומציג את עצמו כמי שעמד בפרץ מול התוקפנות שלהם לאורך עשורים.

התיעוד סוקר את ההיסטוריה המדממת מאז שנת 1979 וקובע כי איראן הרגה אמריקאים בכל שנה במשך 47 השנים האחרונות, נתון הכולל 160 הרוגים ורצח של בני ערובה. לפי הנתונים המוצגים, המשטר בטהראן ביצע למעלה מ-180 מתקפות נגד יעדים אמריקאיים בעודו משמיע ללא הרף קריאות "מוות לאמריקה", כשטראמפ מציג את עצמו כנשיא שסוף סוף השיב מלחמה והדף את האיום.

הסרטון שפרסם טראמפ - צילום: העמוד הרשמי של הנשיא הסרטון שפרסם טראמפ | צילום: צילום: העמוד הרשמי של הנשיא 10 10 0:00 / 0:59

חלק משמעותי מהסרטון מוקדש לביקורת חריפה על נשיאי עבר בארצות הברית, שלטענת טראמפ פייסו את איראן, העבירו לה 1.7 מיליארד דולר במזומן ונמנעו מאכיפת סנקציות בזמן שהמשטר המשיך לחתור להשגת נשק גרעיני.

הסרטון מזהיר מפני מציאות שבה איראן קרובה לייצור נשק גרעיני באופן מסוכן, עם יכולת פוטנציאלית לייצר 11 פצצות ופיתוח טילים שיוכלו להגיע בקרוב עד לשטח ארצות הברית. המסר המסיים את הסרטון הוא הבטחה נחרצת לשאלה מתי יהיה לאיראן נשק גרעיני – "לעולם לא" – תוך מתן קרדיט אישי לטראמפ על נטרול האיום האיראני.