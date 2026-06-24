צרפת חוותה את היום החם ביותר בתולדות המדידות במדינה, כאשר גל חום קיצוני ומתמשך מכה ברחבי אירופה.

השירות המטאורולוגי הלאומי "מטאו-פראנס" הודיע כי המדד התרמי הלאומי הגיע ל-29.97 מעלות צלזיוס ובכך נשבר השיא הלאומי שנקבע רק יום קודם לכן.

מדד הטמפרטורות המרביות הממוצע במדינה טיפס ל-38.2 מעלות צלזיוס ועקף את השיא ההיסטורי שנרשם בגל החום של שנת 2003.

​הטמפרטורות חצו את רף 40 המעלות ביותר מ-50 מחוזות שונים, ובכלל זה בבירה פריז בה נמדדו לראשונה השנה 40.7 מעלות צלזיוס.

במחוז דה-סוור נרשמו 42 מעלות צלזיוס עוד לפני שעות הצהריים, והרשויות הרחיבו את הכוננות האדומה ל-72 מחוזות ברחבי המדינה. בשירות המטאורולוגי הגדירו את האירוע הנוכחי כבעל חומרה יוצאת דופן חסרת תקדים לתקופה זו של השנה.

​עומס החום הקיצוני הוביל לתוצאות קטלניות כאשר לפחות 48 בני אדם טבעו למוות בתוך שישה ימים בלבד.

מנכ"ל הגנת האזרח וניהול משברים, ז'וליין מריון, ציין כי מדובר בנתון גבוה מהשנים הקודמות והסביר כי "זה יותר מהשנים הקודמות וזה נוגע בעיקר לצעירים". מריון הוסיף אזהרה לפיה "כשאתה צעיר, אתה נוטה להאמין שאתה בלתי פגיע אבל אתה לא: הגופים סובלים מגל החום". בין הקורבנות היו ילד בן 6 בג'ירונד ונער בסן-א-מארן שטבעו באזורים אסורים לרחצה.

​החום הכבד גרם לפגיעה קשה בתשתיות האנרגיה והתחבורה, ורבבות משקי בית נותרו ללא זרם חשמל.

במחוז פיניסטר נותרו כ-15,000 תושבים מנותקים לאחר פיצוץ בשנאי מקומי, ומאות משקי בית נוספים נפגעו במחוזות בוש-דו-רון ובווקלוז בשל התחממות כבלים תת-קרקעיים לטמפרטורה של 80 מעלות.

ברובע העסקים "לה דפאנס" הסמוך לפריז, מפעל קירור מרכזי לא הצליח לייצר מלאי קרח מספק, וחברות רבות נאלצו להנחות את עובדיהן לעבור לעבודה מהבית בשל חשש מהשבתת מערכות מיזוג האוויר במגדלים.

​חברת הרכבות הלאומית השביתה כמעט לחלוטין את תנועת רכבות ה-TER באזור נבאל-אקיטן במהלך שעות היום כדי להגן על המסילות והציוד, בעוד שתחנת מונפרנאס בפריז סבלה מעיכובים קשים ומעומסי נוסעים חריגים.

סכנת השריפות הגיעה למחצית משטח המדינה, כאשר 46 מחוזות הושמו תחת כוננות גבוהה לשריפות ושני מחוזות בכוננות גבוהה מאוד. במחוז לוט-א-גארון פעלו כ-100 כבאים לבלימת שריפת יער שכלתה 88 הפטארים, ובפיניסטר נאסר כליל שימוש באש בשטחים פתוחים ב-42 רשויות מקומיות.

​נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הנחה את שרי הממשלה במהלך ישיבת הקבינט להישאר מגויסים באופן מלא בשבועות הקרובים כדי להתמודד עם השלכות הבריאות, הבצורת והשריפות.

דוברת הממשלה, מוד ברז'ון, דחתה בתוקף דרישות להנהגת חופשת אקלים מיוחדת לעובדים וטענה כי "C'est une hérésie" (זו כפירה). ברז'ון הדגישה כי "זו דרך להיכנע בפני הקושי, אין שאלה של הנגדת העבודה להתחממות האקלים. צריך להתאים את מצבי העבודה". לצד זאת, היא הביעה תמיכה בהפניית משאבים מהקרן הירוקה הלאומית לצורך מימון מערכות מיזוג אוויר ברשויות המקומיות.

​ברמת הרשויות המקומיות, עיריית פריז הפעילה את השלב הגבוה ביותר בתוכנית החירום שלה, שכלל פתיחת מרחבים ממוזגים ברובעי העיר, הארכת שעות הפעילות בבריכות העירוניות וייזום שיחות תמיכה לקשישים ולבעלי מוגבלויות.

בעיר טולון נקראו הורים להשאיר את ילדיהם בבית במידת האפשר, ומשרד החינוך הלאומי אישר הקלות מיוחדות לנבחני בחינות הבגרות, שכללו הפסקות יזומות ממושכות וביטול ההגבלות על יציאה לשירותים. אירועי תרבות ותיירות נפגעו אף הם, בהם פסטיבל המוזיקה "גארורוק" שנאלץ לבטל את יומו הראשון, ואתר התיירות הידוע מון סן מישל שסגר את המנזר המקומי בשעות המרכזיות של היום כדי להגן על המבקרים.

​השפעות גל החום חרגו מגבולות צרפת, ולפי נתוני סוכנות הידיעות הצרפתית לפחות 94 מיליון תושבים ברחבי אירופה נחשפו לטמפרטורות של מעל 35 מעלות צלזיוס.

בריטניה שברה את שיא החום הלאומי שלה לחודש יוני כאשר הטמפרטורה בוויגונהולט שבדרום אנגליה הגיעה ל-35.8 מעלות צלזיוס, דבר שהוביל להשבתת קווי רכבת ולסגירתם של למעלה מאלף בתי ספר.

נשיא הפנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, ג'ים סקי, הזהיר מפני העתיד לבוא והבהיר כי אירופה תתמודד באופן בלתי נמנע עם אירועים חמורים אף יותר, מכיוון שקצב התחממות הימים החמים ביותר בשנה גבוה ב-50% עד 100% מקצב ההתחממות הממוצע העולמי.