ממשל טראמפ פועל לאישור תקציב מיוחד בקונגרס, הכולל בקשה של 672 מיליון דולרים עבור משרד האנרגיה האמריקני, המיועדים למימון פעולות להסרת חומרים גרעיניים רגישים מאיראן ונטרול תשתיות טכנולוגיות.

על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, התקציב המדובר יתמוך גם בהרחבת פעילות צוותי החירום הגרעיניים ובחיזוק מערכות לגילוי הברחות.

​דרישה תקציבית זו מהווה חלק קטן מתוך חבילת סיוע משלימה ורחבה בהרבה של 80 מיליארד דולרים, המיועדת לכיסוי המערכה הצבאית.

שר ההגנה פיט הגסת' מתדרך את חברי הקונגרס לגבי הצורך במימון זה, שנועד לכסות את עלויות המבצע המכונה 'זעם אפי' ולחידוש מאגרי התחמושת. פקידים בבית הלבן הבהירו כי המימון נחוץ כדי לסיים סופית את היכולת של איראן לפתח נשק גרעיני.

​הבקשה מוגשת במקביל למאמצים הדיפלומטיים, כאשר נציגים מארצות הברית ומאיראן מנהלים שיחות טכניות בשווייץ במטרה לתרגם את מזכר ההבנות שנחתם ב-17 ביוני להסכם מפורט. השיחות, אותן מוביל סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מתמקדות בפיקוח על תוכנית הגרעין ובקביעת גורלו של מאגר האורניום המועשר.

​במסגרת ההבנות, הסכימו האיראנים לאפשר את חזרתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למדינה, לראשונה מאז התקיפות האוויריות בשנה שעברה. למרות זאת, שני הצדדים טרם מסרו רשמית האם החומרים יישארו בשטח איראן, יועברו למדינה שלישית או יושמדו כליל. איראן גם אמרה כי לא תאפשר לפקחים להכנס לאתרים שהותקפו.

​הנשיא דונלד טראמפ התייחס להתפתחות וכתב ברשת החברתית כי "איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לבדיקות גרעיניות ברמה הגבוהה ביותר לתוך העתיד הרחוק (אינסוף!!!). אם הם לא היו מסכימים לכך, לא היו משא ומתן נוסף!".

​במסמכי מזכר ההבנות הרשמיים שהוגדרו עבור הטיפול באורניום המועשר, המסתכם במשקל של כ-900 פאונד, נקבע מנגנון המהילה המשותף של המדינות.

במסמך נכתב כי "ארצות הברית של אמריקה והרפובליקה האסלאמית של איראן הסכימו לפתור את גורל החומר המועשר במאגר בהתאם למנגנון שיוסכם עליו בהדדיות ובהתאם ללוח הזמנים המוזכר בסעיף שבע, כאשר מתודולוגיית המינימום תהיה מהילה באתר תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית".