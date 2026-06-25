רעש אדמה כפול ורב עוצמה פקד את ונצואלה וגרם להרס מבנים נרחב בבירה קראקס ובאזורים הסמוכים לה.

לפי נתוני המכון הגיאולוגי של ארצות הברית, המדינה נפגעה מרעידת אדמה מוקדמת בעוצמה 7.2, ולאחר 39 שניות בלבד התרחשה רעידת האדמה המרכזית בעוצמה של 7.5. מוקד הרעש נרשם בעומק של 13 קילומטרים, כ-168 קילומטרים מערבית לבירה, והדי הרעידות הורגשו היטב גם בקולומביה השכנה.

​בעקבות האסון הכריזה מנהיגת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס, על מצב חירום לאומי וקראה לאזרחים לפנות מבנים פגועים. "אנו מבקשים מהאוכלוסייה להישאר רגועה ומאוחדת", מסרה רודריגס בשידור, והוסיפה: "אנו שולחים את תנחומינו המיידיים לאלה שאיבדו קרובי משפחה". שדה התעופה הבינלאומי מיקטיה נסגר לפעילות בשל נזק כבד, ותנועת הרכבות והמטרו הופסקה לחלוטין.

​הרס כבד ותיעודים של בהלה נרשמו ברחבי קראקס, ובמיוחד בשכונות אלטמירה, לוס פאלוס גראנדס וסן ברנרדינו, שם קרסו מספר בנייני מגורים.

שר הפנים, דיוסדאדו קאבלו, הבהיר כי "אירוע סייסמי שהכל מצביע על כך שהיה גבוה משמעותית מ-7 נקודות התרחש. ישנם כמה אזורים מורכבים... אזורים מדאיגים מאוד מבחינה ויזואלית, עם בניינים ובתים שקרסו". קבלו פנה לציבור להישאר בשטחים פתוחים והזהיר כי "בדרך כלל אירוע מסוג זה מלווה ברעידות משנה, שעלולות גם למוות של מבנים שניזוקו מהאירוע המרכזי".

​עדי ראייה סיפרו על רגעי האימה ותיארו לכודים רבים שנשארו תחת הריסות המבנים. המורה אולקי באררו בת ה-56, שהשתתפה במאמצי החיפוש, שחזרה כי "זה היה נורא".

באררו הוסיפה כי "איפה שהייתי, זה הרגיש כאילו הקירות הולכים ליפול עלינו, הם רעדו קדימה ואחורה, לכאן ולכאן. אנחנו מקווים לאלוהים שיהיו כמה שפחות קורבנות. אנחנו מתפללים". תושב אחר, חוסה מורילו, סיפר כי בני משפחתו נלכדו וציין כי "אחי, בני והאחיינים שלי כולם בפנים. יש לי אמונה. אני מאמין בא-לוהים מאוד. אני מקווה שכולם בסדר – אבל חוסר הוודאות הוא עינוי".

​בתיעודים משכונת סן ברנרדינו נשמעו אזרחים זועקים כי "יש הרבה אנשים פצועים בפנים. זה אסון". בעיר הפרבר בארוטה פועלים צוותי הגנה אזרחית לפינוי נפגעים באמצעות אלונקות בעקבות גלישת קרקע שגרם הרעש.

ראש העירייה, דרווין גונזלס, שפרסם תיעוד של חילוץ אישה, מסר כי "אנו קוראים לאנשים לשמור על קור רוח ותרבותיות בשלב זה". מנהיגת האופוזיציה הגולה, מריה קורינה מצ'אדו, מסרה תמיכה וכתבה כי "ליבי, חיבוקי האינסופי ותפילותיי עם כל בית בוונצואלה בשעות הסבל הללו. מי ייתן וכוח, שלווה וסולידריות ישררו בינינו לנוכח רגע קשה זה".

​נזקים כבדים נרשמו גם בערי החוף הסמוכות לקראקס, ובהן עיר הנמל לא גואירה, שם נהרס כמעט לחלוטין בית מלון גדול השוכן על קו המים. בעיר קטיה לה מאר נפגעו קשות מבני האקדמיה הימית של ונצואלה ומספר בנייני מגורים גבוהים. שגרירות ארצות הברית בקראקס פרסמה אזהרה רשמית לאזרחיה השוהים במדינה, וקראה להם להימנע מהגעה לאזורים פגועים, שלא להיכנס למבנים רעועים ולמצוא מחסה בטוח בהקדם.

בשלב זה עדיין מתבצעות הערכת נזקים, אולם מספרים ראשוניים מדברים על אלפי הרעגים ברעש האדמה החזק שפקד את המדינה.