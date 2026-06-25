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ניו יורק ז"ל: ממדאני מסר שיעור בקוראן - המסר היה ברור 

סצנה שלא ניתן היה להאמין שתיראה אי פעם בתפוח הגדול, התרחשה אתמול כאשר ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני מסר "שיעור" בקוראן לנוכחים בו הסביר על גודל החשיבות של קבלת המהגרים | לראות ולא להאמין (בעולם) , 

ממדאני
ממדאני | צילום: צילום: עיריית ניו יורק / רשתות לפי סעיף 27א

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, נשא נאום דתי חריג בפני קהל שומעים, שבו בחר להציג את תפיסת עולמו דרך פריזמה איסלאמית מובהקת, תוך העברת ביקורת מרומזת על המדיניות הנוכחית ועל השינוי שעוברת העיר ניו יורק ביחסה למהגרים.

בפתח דבריו הציג ראש העיר את הרקע האמוני שלו והקשר שלו לנושא ההגירה: "ואני מחשיב את האמונה שלי, האיסלאם, כדת הבנויה על נרטיב של הגירה. הסיפור של ההיג'רה מזכיר לנו שהנביא מוחמד היה זר גם כן, אשר נמלט ממכה והתקבל בברכה במדינה".

בהמשך נאומו, בחר ממדאני לצטט באופן ישיר מתוך סורת א-נחל שבקוראן כדי לחזק את עמדתו הפוליטית והדתית: "סורה א-נחל 16:42 מספרת לנו, 'באשר לאלה שהיגרו למען אללה לאחר שנרדפו, אנו בוודאי נברך אותם בבית טוב בעולם הזה'".

ראש העיר המשיך והביא ציטוט נוסף המיוחס לנביא מוחמד, אשר עוסק במעמדו של האיסלאם ומאמיניו: "או כפי שהנביא מוחמד אמר, 'האיסלאם החל כמשהו זר ויחזור להיות זר, אז בשורות טובות לזרים'".

לסיום, מתח ממדאני ביקורת על המערכת השלטונית הנוכחית וקרא לשינוי יסודי במטרותיה של העירייה ובחלוקת המשאבים שלה: "אם האמונה מציעה לנו את המצפן המוסרי לעמוד לצד הזר, הממשלה יכולה לספק את המשאבים. בואו ניצור ציפייה חדשה מבניין העירייה, שבה הכוח מופעל כדי לאהוב, לחבק ולהגן. אנו נעמוד לצד הזר היום".

ניו יורקאיסלאםזוהראן ממדאני
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