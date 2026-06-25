בבוקרו של יום לאחר האסון הנורא שפקד את ונצואלה, הצלחנו להשיג לשיחת זום את רבה הראשי של העיר קראקס, בירת ונצואלה, הרב יצחק כהן.

רעידת האדמה הקטלנית שפקדה את ונצואלה הותירה אחריה הרס רב ומאות הרוגים, אך בחסדי שמים הקהילה היהודית בקראקס חווה נס של ממש. בראיון דרמטי שנקטע לפתע עקב קריסת רשתות התקשורת במדינה, סיפר הרב הראשי לקארקס, הרב יצחק כהן, על רגעי האימה, ההשגחה הפרטית, ומצב מוסדות התורה בעיר.

בראיון מיוחד היישר מונצואלה, סיפר הרב הראשי של קרקס, הרב יצחק כהן, על מצב הקהילה: "ברוך השם, נגיד תודה לשם, ברוך פודה ומציל". הרב אישר כי בחסדי שמים אין אף הרוג או נפגע מקרב חברי הקהילה היהודית, וכי "כולם בריאים וטובים". עם פרוץ הרעידה, הקהילה התארגנה במהירות והתכנסה במתחם מוגן בשם "אברייקה" (בדומה לכפר המכביה בישראל), שם שהו חברי הקהילה עד יעבור זעם.

"כולנו רועדים, הכל נופל"

הרב כהן שיתף ברגעים מורטי העצבים שעבר באופן אישי. רעידת האדמה תפסה אותו בביתו, דקות ספורות לאחר שחזר ממצוות ביקור חולים. "הרגשתי רעדה גדולה בבית," שיחזר הרב, "הבית רועד וכולנו רועדים. הספרים נפלו, הכלים נפלו, בקבוקים נפלו, אבל ברוך השם זה היה רק נזק ממון, לא נזקים אחרים".

מתברר כי מיקומה הגיאוגרפי של הקהילה היהודית היווה גורם מכריע בהצלתה. בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בשנת 1997, נבנו בניינים חדשים ועמידים יותר. רוב חברי הקהילה היהודית מתגוררים באזורים החדשים במזרחה של הבירה קרקס, ולכן נפגעו פחות, בעוד שהנזק הכבד התרכז במקומות הישנים ובשכונת יוקרה מסוימת.

ומה לגבי עולם התורה והישיבות?

לשאלת יוסי סרגובסקי על שגרת הלימודים בתלמודי התורה והישיבות, הבהיר הרב כי למרות שכל בנייני הקהילה נותרו שלמים ותקינים, הממשלה המקומית הורתה על עוצר מפעילות עד ליום שני, במטרה לבחון את התפתחות רעידות המשנה.

בניגוד לשמועות על קריסה טוטאלית של המדינה, הדגיש הרב כהן כי ונצואלה היא מדינה עשירה וכי בתי החולים בעיר הבירה מתפקדים באופן מלא ומעניקים שירותי רפואה כסדרם. המדינה אף פנתה בבקשה לסיוע בינלאומי לחילוץ לכודים, ומשלחות מארצות הברית וממדינת ישראל צפויות להגיע כדי להושיט עזרה.

הראיון נקטע באיבו

לקראת סוף הראיון, כאשר המראיין ביקש לשמוע עוד על חיי הקהילה היהודית בקרקס שפעמים רבות נמצאת "מתחת לרדאר", אירעה דרמה בשידור חי - הקו נפל לפתע והראיון נקטע באיבו.

קטיעת הראיון המחישה יותר מכל את המציאות המורכבת והכאוס בו שרויה המדינה כולה בעקבות האסון, עם בעיות קליטה קשות ותשתיות רעועות. באולפן כיכר השבת סיכם יוסי סרגוסבקי את הדברים בהשתאות נוכח התמונות המפחידות המגיעות מוונצואלה, והדגיש שוב את הנס העצום והגלוי בכך שאף יהודי לא נפגע, תוך איחולים לקהילה שתצלח את התקופה המאתגרת בשלום.