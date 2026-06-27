כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצעו תקיפות נגד איראן ביום שישי כתגובה לתקיפה שהתרחשה יום קודם לכן על ספינה מסחרית שעברה במצרי הורמוז, כך עולה מדיווחי סוכנויות הידיעות ואתר פיקוד המרכז CENTCOM.

התקיפה התרחשה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ קבע ביום שישי כי "מדובר בהפרה מטופשת של הסכם הפסקת האש", בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו דקות לפני כניסת השבת.

לפי הודעת סנטקום, מטוסים אמריקאים תקפו אתרי אחסון טילים ורחפנים איראניים ואתרי מכ"ם חופיים לאחר שאיראן תקפה את M/V Ever Lovely ב-25 ביוני באמצעות רחפן תקיפה חד-כיווני. ספינת המטען, הנושאת דגל סינגפור, יצאה ממצרי הורמוז לאורך חוף עומאן בזמן התקיפה של איראן.

בהצהרת פיקוד המרכז נאמר כי "התוקפנות הבלתי מוצדקת נגד ספנות מסחרית מצד כוחות איראניים הפרה בבירור את הפסקת האש. יתר על כן, התנהגותה המסוכנת של איראן פגעה בחופש השיט, כאשר המסחר זורם יותר ויותר דרך מסדרון הסחר הבינלאומי החיוני."

כוחות הפיקוד ממשיכים לספק תיאום מעבר בטוח ותמיכה לכלי שיט מסחריים העוברים במצר, והדגישו כי "צבא ארה"ב נותר נוכח וערני כדי להבטיח שכל היבטי ההסכם עם איראן יישמרו, יישמעו ויפעלו במלואם."

מנגד, סגן שר החוץ האיראני לעניינים משפטיים ובינלאומיים, כאזם ע'ריב-אבאדי, פרסם תגובה לפיה בטיחות הספינות העוברות בהורמוז "אינה יכולה להיות מובטחת תחת הסדרים מעורפלים, נתיבים מקבילים או תהליכי קבלת החלטות המתעלמים מהריבונות של איראן".

במקביל, רשות המצר של המפרץ הפרסי (PGSA) מטעם איראן הבהירה כי "כל מעבר בנתיבים מחוץ למסגרת שנקבעה על ידי הרשות לא יהיה מכוסה בערבויות מעבר בטוח ולא יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי או התחייבויות נלוות. ההשלכות הנובעות ממעבר בנתיבים בלתי מורשים יהיו באחריות הבעלים, המפעיל ומפקד כלי השיט".

משמרות המהפכה של איראן הודיעו היום (שבת) בתגובה כי תקפו עמדות צבאיות של צבא ארצות הברית במרחב, צעד שהוביל להחרפה חדה במתיחות הביטחונית הכללית באזור.

בדיווח הרשמי שפורסם מטעם משמרות המהפכה האסלאמית לא נמסרו פרטים מדויקים בנוגע למיקומן של העמדות האמריקאיות אשר נפגעו לטענתם במהלך התגובה האיראנית. כמו כן, ההודעה הרשמית לא כללה כל התייחסות להיקף הנזק החומרי או לקיומם של נפגעים בנפש כתוצאה מהתקיפה.