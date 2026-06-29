הסחיטה האיראנית נמשכת: זה מה שקורה באמת במצר המסוכן

מפעילי ספינות הסחר העולמיות ניצבים כעת בפני בחירה קשה בהגעתם למצרי הורמוז, כאשר שלושה נתיבי שיט נפרדים במסדרון הימי הצר של מצר הורמוז.

רשויות שונות מתחרות על ארגון התנועה בנתיב המים, כאשר נתיב אחד עובר מול חופי עומאן, נתיב שני במרכז המצר, ונתיב שלישי בצפון ונמצא תחת שליטה מלאה של איראן.

​הבחירה במסלול מעמידה את חברות הספנות בסיכון כפול ומורכב במיוחד. בחירה בנתיבים שאינם בשליטת טהרן חושפת את כלי השיט לאיומים צבאיים ולתקיפות ישירות, ואילו היענות לדרישות של משמרות המהפכה ושימוש בנתיב האיראני מעוררת חשש כבד מפני סנקציות עתידיות של המערב אם ההסכם הנוכחי יקרוס.

​מנכ"ל חברת הייעוץ הימי מאריסקס, דימיטריס מניאטיס, התייחס למצב ואמר לרשת סי-אן-אן כי "כל זה מבלבל מאוד בנוגע לניווט בטוח במים האלה". מניאטיס הוסיף כי "הסביבה הנוכחית מסוכנת ביותר", וציין כי "ספנות עולמית רוצה להימנע מעסקאות עם האיראנים משום שקיים חשש שהם עלולים להסתכן בסנקציות אמריקאיות בעתיד".

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​לדברי מניאטיס, "אנשים זהירים מאוד כלפי הממשל האמריקאי הנוכחי משום שהוא הודיע בעבר שכל תשלום אגרה למשטר האיראני עשוי להוות סיבה לסנקציות אמריקאיות".

בעקבות החששות, הנתונים מראים כי יותר ממחצית מכלי השיט שעזבו את המפרץ ביום חמישי העדיפו להשתמש בנתיב הדרומי הקרוב לחופי עומאן כדי לעקוף את הפיקוח.

​אי הוודאות בשטח מגיעה למרות הסכם הפסקת אש שנחתם על הנייר בין ארצות הברית לאיראן, במסגרתו התחייבה טהרן לעשות מאמצים להבטחת המעבר הבטוח במצר.

עם זאת, סעיף עמום בהסכם המעניק לאיראן ועומאן תפקיד בניהול העתידי של נתיב המים, מנוצל על ידי המשטר האיראני כדי לתבוע שליטה מלאה ולפסול נתיבים חלופיים.

​משמרות המהפכה כבר שידרו אזהרה חריפה לספינות לפיה "אם כלי שיט ינסה לעבור במצר ללא רשותנו... או מחוץ לנתיב המיועד, הוא אחראי לכל השלכות".

שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, הצטרף לאיומים והבהיר כי "כל התערבות או ניסיון ליצור הסדרים מקבילים רק יסבכו את המצב, יגבירו את המתיחות ויעכבו את פתיחתו מחדש של נתיב המים החיוני הזה".

​המתיחות בשטח כבר הובילה לפגיעה בספינות סחר, ובהן מתקפת רחפן על ספינה הרשומה בסינגפור. בעקבות התקרית, עצר הארגון הימי הבינלאומי פינוי מתואם של מאות כלי שיט מסחריים ואלפי ימאים שהיו לכודים באזור. במקביל, פרמיות הביטוח של חברות הספנות נותרו גבוהות במיוחד בשל רמת הסיכון הגבוהה.

​אנליסט המטענים הראשי בחברת המודיעין קלפר, מתיו רייט, הסביר בשיחה עם CNN כי "זו לא חזרה לנקודת ההתחלה, אבל זה מבהיר מאוד שאנחנו עדיין בהפסקת אש של 60 יום ולא ערובה מוחלטת שמצרי הורמוז נמצאים בדרך מסוימת לפתיחה מחדש". רייט הזהיר כי "אם חילוקי הדעות לא ייפתרו עד אמצע אוגוסט, ייתכן שבסופו של דבר נראה את שלושת הנתיבים בשימוש בצורה כאוטית יותר ובצורה פחות בטוחה".

​רייט סיכם את תמונת המצב הנוכחית וציין כי "אנחנו מגיעים מעמדה גבוהה של חוסר אמון בין שני הצדדים, כך שההסכם הוא צעד ראשון טוב". עם זאת, הוא הדגיש כי "ברור שיש פער גדול בין מה שארה"ב אומרת לבין מה שהאיראנים אומרים", והוסיף בקצרות כי "אנחנו בתקופה מאוד כאוטית".