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נשיא איראן חושף: הסכום הדמיוני שטהרן הולכת לקבל מארה"ב בימים הקרובים

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חשף היום כי איראן הולכת לקבל כבר כעת סכום משמעותי מנכסים איראנים שהוקפאו ברחבי העולם, מבלי שתצטרך לבצע שום ויתור בנושא הגרעין או בכלל | בזמן שאיראן ממשיכה לירות על ספינות במצר, ארה"ב משמנת אותה בדולרים (בעולם)

מהצד השני: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חותם בטהרן על המסמך החתום גם בידי טראמפ (צילום: רשתות ערביות )

צפויה לקבל סכום עתק של שישה מיליארדי דולרים כבר בימים הקרובים, כך לטענת נשיא איראן מסעוד פזשכיאן.

הנשיא האיראני אמר כי הכסף ישוחרר מנכסים איראניים המוקפאים בקטר, לאחר אישור אמריקני להפשיר נכסים איראניים במסגרת מזכר ההבנות.

לא ברור כעת באיזה אופן יועבר הכסף לאיראן. הנשיא טראמפ חזר פעם אחר פעם על הטענה לפיה הכסף ישמש לצרכים הומניטריים בלבד, ויועבר ישירות לארה"ב בכדי לממן רכישה של תבואה, אוכל וציוד עבור העם האיראני.

הטענה האמריקנית לפיה הכספים לא יועברו ישירות לאיראן תעמוד בימים הקרובים במבחן המציאות.

יוזכר כי הנשיא טראמפ העביר ביקורת נוקבת בעבר נגד ברק אובמה, על כך שהעביר כמיליארד דולר לאיראנים במסגרת הסכם הגרעין ב-2015. כעת, כבר בפתיחה, בעוד איראן לא ביצעה שום וויתור בנושא הגרעין היא שמה את ידיה על שישה מיליארדי דולרים בנוסף לזכות מכירה חופשית של נפט ומוצרים פטרוכימיים.

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