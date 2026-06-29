המשטרה על המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הטיסה סטתה ממסלולה
נוסע תיעד: נוסעת צרחה והשתוללה בטיסה - כוח משטרה פינה אותה מהמטוס | צפו
טיסה UA858 של יונייטד איירליינס משנגחאי לסן פרנסיסקו נאלצה לסטות ממסלולה ולעצור בנמל התעופה נריטה בטוקיו ב-24 ביוני עקב נוסעת שהתפרעה | הטיסה הייתה בדרכה משנגחאי לסן פרנסיסקו, כאשר הנוסעת החלה בעימות סוער עם דיילות האוויר | הקפטן החליט להטות את המטוס לנחיתת חירום בשדה התעופה נריטה בטוקיו | עם הגעתו, גורמי הביטחון היפנים הורידו את האישה, והותירו את כל הנוסעים זועמים על האירוע (תעופה)
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כיכר השבת |
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