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המשטרה במקום

דרמה ברחובות גרמניה: חמישה הרוגים באירוע ירי בעיר שטדה

דיווחים ראשוניים מעלים כי חמישה בני אדם לפחות איבדו את חייהם באירוע ירי שהתרחש ברחובות שטדה שבגרמניה | המשטרה נמצאת במקום - טרם התברר הרקע לאירוע (בעולם)

הזירה בגרמניה (צילום: רשתות חברתיות לפי 27א)

לפחות חמישה בני אדם נהרגו כתוצאה מאירוע ירי קטלני שהתרחש בעיר שטאדה, כך לפי דיווחים במדינה.

האירוע הקשה התרחש באזור הצפוני של גרמניה, והביא להקפצה נרחבת של כוחות ביטחון רבים לזירה.

​משטרת גרמניה מסרה ביום שני את הפרטים הראשוניים על אודות מקרה המוות ההמוני.

כוחות המשטרה שהגיעו למקום פתחו מיד בפעולות סריקה וחקירה מהירות באזור על מנת להשיג שליטה באירוע.

​במסגרת הפעילות המבצעית בשטח, גבר החשוד בביצוע המעשה נעצר והועבר למשמורת של כוחות המשטרה. הרשויות המקומיות הוסיפו כי בשלב הנוכחי המניע מאחורי הירי הקטלני עדיין אינו ידוע.

גרמניהאירוע ירי
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