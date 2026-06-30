סוחטים את טראמפ: אלו הדרישות של איראן לפני חזרה למשא ומתן

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איראן מסרה למתווכות רשימת דרישות מפורטת, המהווה תנאי סף מצידה עוד לפני שתסכים להופיע להמשך שיחות המשא ומתן בין הצדדים.

לאחר הודעתה מוקדם יותר על ביטול השיחות בדוחא בניגוד לדברי טראמפ, לפיהם האיראנים ביקשו שיחות, איראן שיגרה את רשימת הדרישות הרשמית, כך לפי דיווח באל-ג'זירה.

​במקום הראשון ברשימה הציבה טהרן את הדרישה לקבלת שליטה מלאה וללא כל יוצאים מן הכלל במצר הורמוז, האסטרטגי להעברת נפט.

ארה"ב ניסתה לייצר מעבר נוסף בצד העומאני, כעת איראן מבהירה כי מדובר בקו אדום מבחינתה.

​בהמשך הדרישות מופיע סעיף כלכלי משמעותי, במסגרתו איראן תובעת לקבל בחזרה מיליארדי דולרים מכספיה שהוקפאו, באופן מיידי וללא כל תנאים מותנים. בניגוד לטענת טראמפ לפיה הכספים יועברו לארה"ב לטובת רכישת סיוע הומניטרי מחקלאים אמריקנים, איראן דורשת שהכסף יועבר ישירות אליה ללא כל תנאי.

​בנוגע למצב בלבנון, איראן אינה מסתפקת בהפחתה בלבד של ההתקפות הישראליות, אלא דורשת להביא לסיום מאומת ומוחלט של הפעולות הצבאיות הללו ונסיגה ישראלית.

​כמו כן, תוכנית הגרעין האיראנית נשארת מחוץ לשולחן הדיונים לחלוטין, עמדה שעליה מתעקשים הגורמים הקיצוניים והקשוחים של המשטר בטהרן.

​סגן שר החוץ של איראן הכחיש את ההודעה של טראמפ אמש על חידוש השיחות, והבהיר כי אין כל משא ומתן מתוכנן, אלא מתקיימות שיחות עם בכירים קטאריים בלבד.

​ברקע הדברים, כמעט 3/4 מחברי גוף הכלכלה הרבני החזק של איראן חתמו על מסמך המגדיר את הקווים האדומים עבור נציגיהם.