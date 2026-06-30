בית המשפט העליון של ארצות הברית צפוי לפרסם היום (שלישי) החלטה דרמטית בנוגע לניסיונו של הנשיא דונלד טראמפ להגביל את האזרחות האוטומטית לילדים שנולדו בתחומי המדינה.

מדובר ביוזמה שסומנה כאחד מיעדי הדגל של הממשל הנוכחי במלחמתו בהגירה הבלתי חוקית.

הצו הנשיאותי, שעוכב על ידי ערכאה נמוכה, מבקש למנוע הכרה באזרחות של תינוקות שנולדו בארצות הברית אם הוריהם אינם מחזיקים באזרחות או בתושבות קבע חוקית. החלטת בית המשפט מגיעה ביום האחרון של המושב הנוכחי, כשברקע חשש משינוי סטטוס משפטי עבור מאות אלפי תינוקות מדי שנה.

אם החקיקה תתקבל, יהיה זה שינוי דרמטי וחסר תקדים בחוק האמריקני שהקנה עד כה אזרחות אמריקנית אוטומטית לכל תינוק שנולד על אדמת המדינה.

הדיון המשפטי מתמקד בפרשנות לתיקון ה-14 לחוקה, המעניק אזרחות לכל מי שנולד בארצות הברית ונמצא "תחת סמכות השיפוט שלה". הממשל טוען כי המשפט "תחת סמכות השיפוט" מחייב שייכות ודאית לארצות הברית, ולכן אינו חל על ילדי מהגרים השוהים במדינה באופן זמני או ללא אישור.

מנגד, המתנגדים מצביעים על תקדימים משפטיים וטוענים כי החוקה ברורה בכוונתה להעניק אזרחות לכל מי שנולד על אדמת ארצות הברית. במהלך הדיונים ניסה הממשל להציג תופעה רחבה של "תיירות לידה", אולם נציג הממשל הודה כי היקף התופעה אינו ידוע בוודאות.

טראמפ, שביקר באופן חריג בדיון בבית המשפט, תקף בחריפות את המצב הקיים ברשתות החברתיות. הוא כתב: "אזרחות מכוח לידה לא נועדה לאנשים שיוצאים לחופשות כדי להפוך לאזרחים קבועים של ארצות הברית של אמריקה, ומביאים את משפחותיהם איתם, וכל הזמן צוחקים על ה'פראיירים' שאנחנו!".

עוד הוסיף הנשיא באותה פלטפורמה: "אבל קרטלי הסמים אוהבים את זה! אנחנו, למען התקינות הפוליטית, מדינה טיפשה אבל, למען האמת, זה בדיוק ההיפך מתקינות פוליטית, וזו עוד נקודה שמובילה לתפקוד הלקוי של אמריקה".

התיקון ה-14 לחוקה נחקק לאחר מלחמת האזרחים כדי להבטיח זכויות לעבדים משוחררים. הממשל מנסה כעת להציג פרשנות מצמצמת שלפיה התיקון נועד רק עבור מי שמשפחתו קשורה לדורות של מגורים בארצות הברית.