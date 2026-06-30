משמרות המהפכה באיראן מאיימים לסגור מחדש את מצרי הורמוז, אלא אם יוענקו להם ערבויות לשליטה בלעדית בנתיב המים במהלך שיחות המשא ומתן בדוחא, כך לפי דיווח הערב (ראשון) בוול סטריט ג'ורנל.

גורמים המעורים בפרטים דיווחו כי הפיקוד הצבאי דורש מארצות הברית וממדינות נוספות לבטל את התוכנית להניע כלי שיט בחלקים הדרומיים של המצר, הסמוכים לעומאן.

​העמדה הנוקשה של הזרוע הצבאית מציפה אל פני השטח מאבק כוחות פנימי חריף בטהרן, המאיים לטרפד את יישום הסכם השלום המקדים שנחתם עם ארצות הברית באמצע חודש יוני.

בעוד הממשל האזרחי בראשות הנשיא מסעוד פזשקיאן מנסה להוביל קו מתון במטרה לזכות בהקלה בסנקציות ובשחרורם של מיליארדים רבים, הקיצונים בצבא מתמקדים בהפגנת כוח אזורית.

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​מטרת משמרות המהפכה היא לבסס מנגנון להטלת אגרות מעבר ימיות במיצר, שלפי הערכות פנימיות עשוי להניב לקופתם כ-40 מיליארד דולר בשנה.

הדרג הצבאי רואה בנתיב המים כלי לחץ מרכזי, כפי שהסביר מוסטפא פזקד, יו"ר חברת ייעוץ לפוליטיקה איראנית: "עבור הצבא, הורמוז היא הדרך היעילה ביותר להישאר במושב הנהג בשיחות. הם מרגישים שכל עוד הם יכולים לשלוט בהורמוז, הם יהיו בעלי השליטה הן מול ארה"ב והן פנימית".

​השאיפות הללו עומדות בניגוד מוחלט לאינטרס של הנשיא פזשקיאן, הפועל להזרמת מטבע חוץ למדינה בעקבות נזקי המלחמה והסנקציות.

צוות המשא ומתן האזרחי מתמקד בשחרור נכסים מוקפאים המוחזקים תחת פיקוח בקטאר. דובר משרד החוץ האיראני, אסמעיל בגאאי, אישר כי "בהתבסס על התוכניות שנעשו, 6 מיליארד דולר מתוך סך 12 מיליארד דולר של משאבים איראניים בקטאר ישוחררו ויוחזרו למדינה, והמעקב הנדרש מתבצע".

הדברים שאמר הם בניגוד להצהרת טראמפ לפיה שום כסף לא ישוחרר ישירות לאיראן אלא יועבר לארה"ב לצורך רכישת סיוע.

​האינטרסים המנוגדים כבר הובילו להסלמה צבאית בשטח, לאחר שספינה שנשאה נפט קטארי הותקפה בשבוע שעבר במימי עומאן.

המהלך נועד לאותת כי הצבא מוכן לסכן את השיחות, וגרר תגובה אמריקנית בדמות הפצצת מתקני חיל הים האיראני. בעקבות המתיחות הביטחונית, היקף התנועה הימית במצר צנח בצורה דרסטית מ-75 כלי שיט ביום רביעי האחרון ל-22 ספינות בלבד ביום ראשון.

​במקביל, אנשי הדת השמרנים במדינה מעניקים רוח גבית למהלכים הצבאיים. מועצת המומחים של איראן שיגרה מסר תקיף למערכת הפוליטית וקבעה כי "פתיחת מצר הורמוז מנוגדת לחובותיהם של הפקידים ונחשבת לטעות אסטרטגית", אלא אם ישראל תנצור את האש בלבנון.

מנגד, פזשקיאן מנסה לגייס תמיכה בקרב אנשי דת בקום וטוען כי הסכם השלום זכה לאישור המנהיג העליון, מוג'טבה חמינאי.

​המשבר הנוכחי ממחיש כי סוגיות רבות שהיו אמורות להיפתר נותרו פתוחות, וכי וושינגטון מתנה כל שחרור כספים בשמירה על נתיבי השיט פתוחים.

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר הגיעו לדוחא כדי לדון עם מתווכים ביישום המתווה, כאשר הנציגים האיראנים צפויים להצטרף להמשך הדיונים העקפיים בהמשך השבוע.

פרשנים אומרים כי האבסורד הגדול שנוצר הוא שאיראן תקבל כספים עבור פתיחת מצרי הורמוז שכבר היה פתוח לרווחה לפני המלחמה, בעוד סוגיית הגרעין לא נפתרה ואשר עבורה הוטלו הסנקציות מלכתחילה על איראן והוקפאו נכסיה.